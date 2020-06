„Descoperire uimitoare”: Un monument din Neolitic a fost găsit în apropierea Stonehenge

Cercetările de pe teren au descoperit dovezi cu privire la un cerc de puțuri extins pe 1,2 kilometrii care înconjoară așezarea antică Durrigton Walls , la 3 kilometri sud de Stonehenge. Puțurile descoperite de arheologi măsoară peste 10 metri în diametru și 5 metri adâncime.Testele sugerează că acestea au fost excavate în urmă cu mai bine de 4.500 de ani, experții fiind de părere că puțurile ar fi servit drept o linie de demarcație a unui loc sacru care are legătură cu Stonehenge.​„Teledetecția și eșantionarea atentă ne oferă indicii asupra unui trecut care arată o societate chiar mai complexă decât ne-am fi putut imagina”, a precizat într-un comunicat echipa de cercetători de la mai multe universități britanice care a lucrat la proiect.„Practici în mod clar sofisticate demonstrează că oamenii erau atât de conectați la evenimentele naturale într-o manieră pe care cu greu putem măcar să o concepem în lumea naturală”, a subliniat dr. Richard Bates de la St Andrews' School of Earth and Environmental Sciences.Potrivit unui coleg al acestuia, puțurile au fost testate și „conțin o arhivă bogată și fascinată de informații cu privire la mediul anterior necunoscute”, analiza descoperirii permițându-le arheologilor să „scrie în detaliu poveștile ținutului din jurul Stonehenge din ultimii 4.000 de ani”.Dr. Nick Snashall, arheolog pentru Stonehenge World Heritage Site, a salutat „descoperirea uimitoare”.„Fiind locul în care cei care au construit Stonehenge au trăit și mâncat, Durrington Walls reprezintă cheia descoperirii peisajului mai larg de la Stonehenge iar descoperirea uimitoare ne oferă indicii cu privire la viețile și credințele strămoșilor noștri din Neolitic”, a declarat Snashall.