Dinozaurii au dispărut din cauza unui asteroid și nu din cauza vulcanilor, spun cercetătorii

Creșterea activității vulcanice nu ar fi putut să ducă la dispariția dinozaurilor, spun cercetătorii care subliniază că extinția a fost provocată e un asteroid enorm, relatează The Guardian.

Sfârșitul Cretacicului a însemnat extincția a aproximativ 75% dintre plante și animale - inclusiv a dinozaurilor non-aviari.

Unii cercetători spun că un asteroid de 10 kilometri s-a zdrobit de Pământ și a creat Craterul Chicxulub. Impactul a trimis vaste cantități de material care au blocat soarele, aducând o lungă perioadă rece care a provocat devastarea.

Cu toate acestea, alți cercetători spun că activitatea vulcanică din regiunea indiană Dekkan a fost principala cauză a schimbărilor climatice. Erupțiile vulcanice au mai provocat extincții în masă, precum cea din Permian.

Alții au sugerat că ambele au avut un rol și că probabil asteroidul a avut ultimul cuvânt de spus după o lungă perioadă de instabilitate provocată de activitatea vulcanică.

Acum cercetătorii spun că au rezolvat misterul prin recrearea efectelor ecologice ale diferitelor posibilități.

”Când am produs diferitele scenarii fie pentru cele două lucruri întâmplându-se deodată, sau complet separat, vedem că asteroidul este singurul (eveniment) care poate eradica complet habitatele care pot fi adecvate pentru dinozauri”, a spus dr Alfio Alessandro Chiarenza, primul autor al cercetării de la University College London.

Chiarenza și colegii săi scriu în revista Proceedings of the National Academy of Sciences cum au reconstruit scenariile pentru a explora cum diferitele dezastre ar fi afectat climatul planetei și, crucial, habitatele în care trăiau dinozaurii, de la Tiranozaur până la Ankylosaurus.

Echipa s-a uitat mai întâi la o reducere de 5% a luminii soarelui - finalul a ceea ce s-ar fi așteptat de la emisiile de dioxid de sulf și reziduurile erupțiilor vulcanice care blochează soarele, dar un scenariu ușor pentru un impact cu un asteroid.

Scenariul a sugerat că acest lucru nu ar fi putut duce la dispariția dinozaurilor, deși habitatul lor ar fi fost redus din cauza impactului pe termen lung a unor factori precum temperatura și ploile.

Cu toate acestea, o reducere de 10%-20% a luminii soarelui, intervalul extrem așteptat de la un impact cu un asteroid, ar fi devastat habitatele dinozaurilor, cu posibilitatea clară ca o întunecare cu 15% sau mai mult să îi distrugă complet.

”Chiar dacă erupțiile vulcanice nu au avut loc, extincția s-ar fi întâmplat în orice caz pentru că impactul a fost destul de sever să ducă la eradicarea habitatelor dinozaurilor de peste tot”, a spus Chiarenza pentru Guardian.

Echipa a sugerat că mai degrabă decât să șteargă viața, încălzirea globală rezultată în urma emisiilor de dioxid de carbon de la vulcani ar fi funcționat ca un tampon pentru răcirea provocată de lovitura asteroidului și ar fi ajutat la refacerea vieții - deși soarta dinozaurilor non-aviari ar fi rămas aceeași.