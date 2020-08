Descoperire arheologică în Israel: Câmpul de luptă unde „Richard Inimă de Leu” i-a învins pe sarazini este exacavat

Atât cruciații, cât și musulmanii sperau la un rezultat decisiv, cu un câștigător clar, a spus Lewis. Dar după ce au dat trei asalaturi împotriva oamenilor lui Saladin, cruciații au învins, dar nu au spulberat forțele lui Saladin.

Deși forțele creștine ale regelui Richard au câștigat lupta, cunoscută sub numele de Bătălia de la Arsuf, în cele din urmă au pierdut a treia cruciadă față de musulmani, care s-au ținut pe Țara Sfântă, a declarat cercetătorul de studiu Rafael Lewis, cercetător asociat la Institutul de Arheologie din Zinman la Universitatea din Haifa din Israel."Din păcate pentru cruciați, chiar dacă au câștigat bătălia de la Arsuf, nu a fost o victorie decisivă", a spus Lewis pentru Live Science."Forțele musulmane au rămas încă în picioare și au reușit să hărțuiască armata Cruciatilor încă un an. Totul s-a încheiat cu un tratat, care le-a permis lui Richard și oamenilor săi să intre în Ierusalim în pelerinaj, dar nu l-au capturat ”, spune Lewis.În timpul celei de-a treia cruciade (1189 - 1192), Richard Inimă de Leu și alte forțe creștine au mers să recupereze Ierusalimul de la sultanul Saladin (numele occidental pentru Salah al-Din ibn Ayyub), care unise lumea musulmană când a capturat Orașul Sfânt de la creștini.După ce orașul de coastă musulman Acre a căzut în fața creștinilor, Richard I a ales să-și ducă trupele la Jaffa, astfel încât să poată captura portul - o mișcare care să îi ajute pe cruciați să-și asigure provizii și întăriri pentru asediul planificat al Ierusalimului, a scris Lewis în studiu. În următoarele 17 zile, trupele au pornit de-a lungul coastei până au ajuns în Arsuf, unde așteptau forțele lui Saladin.

Richard I (n. 8 septembrie 1157, d. 6 aprilie 1199), a fost rege al Angliei în perioada 1189-1199. Era cunoscut și sub numele de Richard Inimă-de-Leu datorită reputației sale de mare lider militar. Deși născut la Palatul Beaumont, Oxford, Anglia, la fel ca și ceilalți Plantageneți, Richard a fost jumătate englez jumătate francez. Când părinții lui s-au despărțit, el a rămas cu mama sa în Franța. A moștenit ducatul de Aquitania în 1168 și comitatul Poitiers în 1172.