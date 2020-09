O echipă de arheologi libanezo-germană a descoperit primul teasc de vin fenician

cum functiona teascul - reconstituire Tell el-Burak Archaeological Project

O echipă de arheologi libanezo-germană a descoperit, în urma excavărilor, un teasc de vin fenician cu o vechime de 2.600 de ani în sudul Libanului, a anunţat joi un profesor din cadrul Universităţii Americane din Beirut (AUB), potrivit DPA, relatează Agerpres.

''Este o descoperire foarte importantă întrucât este prima dovadă arheologică a existenţei unei industrii feniciene a vinului în Liban. Ne oferă informaţii despre economia Feniciei'', a adăugat Helene Sader, unul dintre arheologii care a condus echipa.

''Am avut dovezi scrise ale vinului fenician de la Byblos (în nordul Libanului) şi Sidon (în sud), iar acum avem dovezi arheologice referitoare la producţia de vin feniciană'', a spus aceasta.

Cercetările au fost finanţate de AUB, Universitatea Germană din Tubingen şi de Institutul Arheologic German din Berlin.

Presa pentru obţinerea vinului a fost descoperită la Tell el-Burak, la sud de oraşul-port Sidon (în sudul ţării). ''Tell el-Burak a fost mărginit la sud-vest şi sud-est de un zid cu lăţimea de 2,5 metri. La sud de aceste ziduri, am descoperit un teasc pentru vin foarte bine conservat. A fost construit pe versantul dealului'', se precizează într-un comunicat de presă publicat de Universitatea din Tubingen.

În comunicat se mai spune că cercetările de la Tell el-Burak au arătat că strugurii erau cultivaţi pe suprafeţe extinse în localitate.

Experţii presupun că, timp de câteva secole, vinul a fost produs aici pe scară largă. Vinul avea o semnificaţie deosebită pentru fenicieni, care îl foloseau de asemenea în ceremoniile lor religioase.

