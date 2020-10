Leif Erikson, nordicul care a descoperit America, alternativă mai corectă politic la „colonialistul” Cristofor Columb

Legenda oferă (și International Business Times) două povești diferite care descriu cum a descoperit Erikson America pe la anul 1000. „Saga lui Erik cel Roșu” spune că America a fost descoperită din întâmplare după ce Erikson a luat-o razna cu cursul. „Saga groenlandezilor” susține totuși că descoperirea a fost parte a unui plan. Mulți cred că prima versiune este reală și că America a fost descoperită accidental de explorator.Aparent, explorarea decurgea din familie: Erikson, născut pe la 970, era fiul lui Erik cel Roșu, care este creditat cu găsirea Groenlandei.Istoricii și universitarii cred că sosind în America pe când se lăsa iarna, echipajul lui Erikson s-a stabilit și s-a bucurat de vremea mai blândă. Totuși, nativii americani n-au fost încântați de vizită și i-au alungat pe mulți dintre ei înapoi în Groenlanda.Dacă Erikson a murit cam acum 1.000 de ani, pe la 1020, moștenirea lui trăiește. Ziua specială este anual pe 9 octombrie pentru că nava Restauration, venind din Scandinavia, a sosit la New Harbor în acea zi din 1825. A fost ziua din care au venit în America mulți norvegieni și nu are nicio legătură directă cu Erikson.În 1925, conform Asociației Istorice Norvegiano-Americane, președintele Calvin Coolidge „a recunoscut descoperirea Americii de către vikingi ca fiind începutul transplantării de puternice trăsături nordice, ca individualismul și hărnicia”.Deși un președinte i-a recunoscut pe vikingi drept exploratori ai continentului, este încă larg admis că descoperirea a făcut-o Columb. JoAnne Mancini, profesoară la National University of Ireland, Maynooth, a spus că „ideea că s-ar putea ca existe o poveste că primii europeni din America nu au fost cei din sud” a fost considerată drept realitatea din spatele descoperirii Americii, conform lui National Geographic. „Este interesant că vikingii au fost capabili să traverseze Atlanticul dar ... Columb a avut impact mai mare pe termen lung”.Erikson și-a primit ziua în 1964, când Congresul a declarat sărbătoare națională pe 9 octombrie, celebrând moștenirea nordic-americană a țării.Din 1964, fiecare președinte a făcut o proclamație în onoarea lui Erikson pentru sărbătoare. Președintele Donald Trump a asemuit în 2019 călătoria acestuia cu explorarea planetei Marte: „Viața de explorator neînfricat al lui Leif Erikson a început în Islanda, acolo unde echipajul lui Apollo 11 s-a antrenat pentru călătoria istorică pe suprafața Lunii. Spiritul îndrăzneț care i-a mânat pe Erikson și marinarii lui peste un ocean necunoscut este același spirit care i-a purtat în spațiu pe bravii noștri astronauți acum 50 de ani și este cel care va continua să hrănească dorința noastră de a dezlega misterele universului și a continua explorarea lui Marte”. Newsweek