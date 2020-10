FOTO Înconjurați de feline cu dinți sabie, leneși giganți și mamuți. Povestea unei femei și a copilașului ei, dezvăluită de un șir lung de urme, vechi de 13.000 de ani

Urmele, care se întind pe aproximativ un kilometru și jumătate, au fost descoperite în parcul național White Sands din statul american New Mexico și au circa 13.000 de ani vechime.Înainte de această descoperire, cel mai lung șir de pași, din nordul Tanzaniei, avea doar 200 de metri lungime, a explicat Matthew Bennett, profesor la University of Bournemouth.Cercetătorii spun că noile urme găsite – și povestea pe care o dezvăluie - ar putea să fie și mai extinse, dar un poligon militar pentru rachete al armatei SUA aflat lângă parc împiedică urmărirea pașilor preistorici până la capăt.”Pur și simplu nu știm cât de departe merg. Ar fi cu adevărat frumos să aflăm asta în viitor, poate vom avea acces în poligon, să le urmărim și mai mult”, a spus Bennett, coautor la studiului despre urme, publicat în Quaternary Science Reviews.Cunoscute pe lan local drept ”urme fantomă”, deoarece pot fi văzute doar în anumite condiții meteo, urmele de adult au fost descoperite în 2017, iar apoi au ieșit la iveală cele ale copilului.Urmele dezvăluie remarcabila poveste a unei femei și ca copilului ei mic în timp ce traversează câmpia noroiasă, iar în calea lor apar prădători de mari dimensiuni.Analiza oamenilor de știință arată că femeia se mișca cu rapiditate, din când în când luând copilul în brațe, iar apoi lăsându-l să meargă singur. Pe drumul dus, urmele ei dezvăluie că aluneca, ceea ce sugerează că terenul era ud și nesigur.La întoarcere ea a urmat aproape exact același traseu, dar era singură și nu au fost găsite urme de alunecare.În timpul drumului ei dus-întors, alte urme, de leneș gigant, de mamuți și de Smilodon (felină cu dinți sabie) au trecut prin calea ei, iar leneșul gigant a fost ademenit de mirosul femeii.”Pe măsură ce animalul se apropie de urmele de pași, pare să se fi ridicat pe picioarele din spate pentru a adulmeca mirosul femeii în aer, făcând o pauză, întorcându-se pe loc și călcând pe urmele de om înainte să revină în patru labe și să plece”, a explicat Bennett.Spre deosebire de acest animal, urmele mamutului se intersectează cu cele ale femeii fără să se abată din drum.Urmele au fost descoperite la doar câțiva centimetri sub fundul unui lac uscat, cunoscut drept ”playa”, dar care atunci era noroios. După ce au fost arse de soare și acoperite de praf adus de vânt, urmele au rămas puțin sub suprafață pentru mai mult de 10.000 de ani, a explicat Bennett.”Absolut incredibil”, a spus cercetătorul, adăugând că încercare prin care au trecut femeia și copilul ei sunt și dovezi științifice și poezie.”În știință există o graniță între indicii pure și poezie, noi suntem pe acea graniță, dar tot ce spunem în această poveste are și o formă fizică”.