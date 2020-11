VIDEO "Un loc incredibil pentru cercetare şi studiu''. Rămăşiţele bine conservate a doi bărbaţi, un nobil şi un sclav, descoperite în ruinele oraşului Pompei

Arheologii au descoperit rămăşiţele bine conservate a doi bărbaţi care au murit arşi de erupţia vulcanică ce a distrus oraşul antic Pompei în anul 79 d. Hr, a anunţat sâmbătă ministrul Culturii din Italia, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Unul dintre aceştia era probabil un bărbat cu o poziţie socială înaltă, cu vârsta cuprinsă între 30 şi 40 de ani, care mai păstra încă urmele unei pelerine din lână prinse sub bărbie. Cel de-al doilea, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani, purta o tunică şi avea câteva vertebre rupte, indiciu că ar fi fost un sclav care făcea muncă grea.

Archaeologists have discovered the remains of two men killed in the volcanic eruption that destroyed the ancient Roman city of Pompeii nearly 2,000 years ago.



