O insulă pierdută sub Marea Nordului a supraviețuit unui tsunami de proporții apocaliptice în urmă cu 8.000 de ani

Cercetarea sugerează că unele părți ale regiunii preistorice cunoscute sub numele de Doggerland - care lega Marea Britanie de Olanda - a rezistat tsunamiului masiv Storegga care a provocat scufundarea majorității zonei în aproximativ 6.200 î.e.n.Tsunamiul Storegga a fost cauzat de prăbușirea subacvatică a unei părți din platoul continental norvegian la aproximativ 800 de kilometri nord de Doggerland.Oamenii de știință au crezut de mult timp că valul uriaș a scufundat regiunea aflată între coasta de est a Angliei și continentul european.Dar noua cercetare, bazată pe mostre de sedimente subacvatice colectate în timpul unor expediții în Marea Nordului, sugerează că unele părți ale Doggerland-ului au supraviețuit tsunamiului antic și ar fi rămas locuite timp de mii de ani după cataclism de oamenii din Epoca de Piatră.Iar dacă au făcut-o, insulele care au supraviețuit inundației ar putea să fi jucat un rol în dezvoltarea ulterioară a Marii Britanii prin introducerea agriculturii aproximativ 1.000 de ani mai târziu, afirmă Vincent Gaffney, arheolog la Universitatea din Bradford și co-autor al studiului.„Dacă stăteai pe o parte a coastei în ziua în care s-a întâmplat [indundația], ar fi fost o zi proastă pentru tine”, a declarat Gaffney pentru Live Science, adăugând că „însă asta nu a însemnat sfârșitul Doggerland-ului”Oamenii de știință cred că regiunea acum scufundată a fost expusă de retragerea calotei glaciare nordice la sfârșitul ultimei ere glaciare în urmă cu aproximativ 12.000 de ani.Doggerland circa 10.000 î.e.n.Peste 2.000 de ani Doggerland devenise o zonă cu mlaștini, lagune, râuri, lacuri și păduri. Cercetătorii afirmă că s-ar putea să fi fost una din cele mai bogate zone de vânat și pescuit din Europa în Mezolitic Cercetătorii din cadrul proiectului Europe's Lost Frontiers (Frontierele Pierdute ale Europei) se află în fruntea eforturilor de a investiga arheologia Doggerland-ului și de a reconstrui digital cum arăta acesta înainte să se scufunde sub valuri.Aceștia au descoperit că o mare parte a regiunii era deja sub apă din cauza creșterii nivelului oceanelor în momentul în care a fost lovită de tsunamiul Storegga.Însă o mostră sedimentară remarcabilă de pe fundul mării din apropierea coastei de est a Angliei arată că părți ale Doggerland au rămas deasupra apelor la mulți ani după tsunami.În plus, modelările realizate pe calculator sugerează că și alte regiuni din apropiere au supraviețuit ca insule izolate. Cercetătorii au botezat aceste insule „Arhipelagul Dogger”.Însă puțin peste 1.000 de ani mai târziu atât Doggerland-ul cât și insulele arhipelagului s-au scufundat datorită creșterii nivelului oceanelor.Dar perioada dintre tsunamiul devastator și scufundarea definitivă sub ape a regiunii s-ar putea să fi fost chiar mai propice pentru oameni decât înainte de cataclismul Storegga, potrivit cercetătorilor britanici.„Oamenii s-ar fi întors și trăit unde au făcut-o anterior și ar fi putut să fie puțin mai deschis iar asta ar fi fost chiar util în anumite domenii”, afirmă Gaffney.Acesta afirmă că insulele care au supraviețuit tsunamiului ar putea conține dovezi despre introducerea tehnicilor agricole din Europa în Marea Britanie.„Aceste zone de coastă sunt cele în care este probabil să aibă loc contactul cu agricultura și agricultorii”, spune arheologul.Lucrarea cercetătorilor britanici a fost publicată în jurnalul de arheologie Antiquity.