FOTO O statuie religioasă uriașă a fost descoperită între blocurile unui oraș din China

Statuia descoperita in Chongqing

Statuia impozantă - cu o înălțime de aproximativ 9 metri și cu capul lipsă - a fost ascunsă de un strat gros de vegetație și descoperită doar în timpul unor renovări recente la complexul rezidențial, potrivit autorităților locale din districtul Nan'an.Fotografiile cu sculptura misterioasă s-au viralizat pe platformele social media din China din momentul descoperirii accidentale, numeroși chinezi referindu-se la statuie drept „Buddha”.Acum parțial acoperită de mușchi, statuia înfățișează o persoană așezată care are brațele într-o poziție relaxată în poală și ținând ceea ce pare a fi o piatră rotundă.Se crede că statuia a fost construită în timpul Erei Republicane a Chinei (1912-1949), potrivit unei revizii a obiectelor de patrimoniu efectuată de autoritățile chineze în urmă cu puțin peste 10 ani.Sculptura a fost neglijată și se pare că uitată complet până la redescoperirea sa recentă.Capul acesteia a fost distrus probabil în anii 1950 iar blocurile din jur au fost construite în anii 1980, potrivit autorităților locale.Însă experții invitați de către autorități pentru a studia statuia afirmă că sculptura nu are origini budiste și că probabil are legătură cu credințe religioase provenite din folclor.Un templus construit pentru a-l venera pe zeul daoist al tunetului a fost construit la un moment dat lâgnă statuie însă a fost demolat în 1987.Faptul că statuia a fost uitată atât de rapid reflectă în parte dezvoltarea urbană rapidă care a avut loc în Chongqing.Numeroase noi structuri au apărut în ultimele decenii în orașul cu o populație dinamică de 30 de milioane de locuitori, uneori în detrimentul relicvelor istorice sau culturale.