Povestea discului de la Nebra - Un fals extrem de bine făcut sau cea mai veche reprezentare a cerului?

Germanii îl numesc ”Himmelsscheibe von Nebra” (de la (Himmel = cer și scheibe = disc). De când a fost descoperit, în 1999, tot felul de teorii au fost emise în legătură cu ce ar putea reprezenta, însă în ultimii ani tot mai mulți acceptă ideea că acest disc ar fi fost creat în Epoca Bronzului, acum 3.600 de ani.O altă teorie, ce are mai puțini adepți, este că obiectul ar fi cu 1.000 de ani mai nou, adică din Epoca Fierului, dar mai sunt și cei care spun că ar fi un fals extrem de bine executat, un scenariu ar fi și că discul ar fi fost creat de șamani siberieni acum 200-300 de ani.Pe disc sunt reprezentate și 32 de stele în formă de cercuri mici, inclusiv o grupare de stele care ar putea reprezenta Pleiadele. I s-au atribuit însă și semnificații religioase.Mulți spun că este cea mai veche reprezentare a cerului și a universului cunoscut oamenilor de acum trei milenii și obiectul are o semnificație specială fiindcă, dacă este autentic, atunci arată măiestria oamenilor de atunci și preocuparea lor pentru observarea corpurilor cerești.Discul se află la Muzeul Preistoriei din orașul Halle și cei de acolo sunt convinși că este un artefact din Epoca Bronzului. O lucrare publicată anul trecut vine cu argumente solide care susțin teoria Epocii Bronzului și respinge ideea că discul ar fi mai nou.Discul de la Nebra este controversat mai ales din cauza modului în care a fost descoperit: doi oameni susțin că l-au găsit, alături de alte obiecte foarte vechi, pe dealul Mittelberg lângă orașul Nebra care se află la câteva zeci de km de orașul Halle. Discul a fost deteriorat în timp ce era scos din pământ, iar apoi cei doi l-au vândut împreună cu celelalte comori descoperite unor negustori de pe piața neagră de antichități.Cei doi au încercat să vândă discul la câteva muzee, pentru un milion de mărci și oamenii au ajuns să fie arestați la Basel, în 2002, după o operațiune sub acoperire ce a dus și la recuperarea discului, care a ajuns la muzeu. Cei care l-au descoperit au indicat și locul în care l-au găsit (în schimbul reducerii pedepsei), iar arheologii au făcut cercetări acolo.În primii ani mulți au susținut că este un fals făcut cu unelte moderne, iar patina verde ar fi fost creată în mod artificial într-un atelier, folosind acid, urină și o lampă de sudură.Studiile apărute mai recent au schimbat însă opinia generală, iar discul este acceptat ca fiind cu adevărat un obiect vechi, cu totul deosebit. Este o dovadă că oameni de acum mai bine de trei milenii erau preocupați de ce văd pe cer, de planete și de steleO ipoteză este că discul ar fi un obiect religios, fiindcă un semicerc de pe ele, adăugat la ceva timp după ce discul a fost făurit, a fost interpretat de unii istorici ca fiind un fel de ”barcă solară” asociată mai ales cu religia egipteană și cu zeul soarelui Ra. Ar fi una dintre cele mai vechi reprezentări ale unei bărci solare în Europa, dar unii arheologi spun că ar fi exagerată o astfel de interpretare.Surse: New York Times, Guardian