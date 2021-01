Primii oameni care au populat Americile au făcut-o alături de câinii lor - studiu

O echipă internațională de cercetători condusă de arheologul Angela Perri de la Universitatea Durham din Regatul Unit a analizat urmele genetice și arheologice ale oamenilor și câinilor preistorici.Cercetătorii au descoperit că primii oameni care au ajuns în Americi în urmă cu 15.000 de ani au fost acompaniați de câinii lor.Echipa afirmă că descoperirea sugerează că domesticirea câinilor a avut loc cel mai probabil în Siberia în urmă cu 23.000 de ani în urmă.Oamenii preistorici au călătorit în cele din urmă atât în vest în restul Eurasiei cât și în est în Americi.Studiul a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences din Statele Unite.Americile au fost una dintre ultimele zone de pe planetă în care oamenii s-au stabilit, câinii fiind domestici deja până la momentul respectiv și probabil jucau diferite roluri în societățile umane.Arheologul Angela Perri afirmă:„Când și unde au fost timp de mulți ani întrebări în cercetările privind domesticirea dar noi am explorat și cum și de ce, care adesea au fost trecute cu vederea. Domesticirea câinilor în Siberia răspunde la multe dintre întrebările pe care le-am avut mereu despre originile relației om-câine”.„Prin reconstituirea puzzle-ului pieselor arheologice, genetice și a timpului, avem o imagine mult mai clară despre locul în care câinii au fost domesticiți în Siberia și răspândirea lor ulterioară în Americi și restul lumii”, a adăugat aceasta.Laurent Frantz, co-autor al studiului și genetician la Universitatea Maximilian Ludwig din Munchen, afirmă la rândul său că:„Singurul lucru pe care îl știam cu certitudine era că domesticirea câinilor nu a avut loc în Americi. Însă știm acum din semnăturile genetice ale câinilor preistorici că aceștia trebuie să fi fost prezenți undeva în Siberia înainte de migrarea oamenilor în Americi”.În timpul ultimului Maxim Glaciar din urmă cu aproximativ 23.000-19.000 de ani, temperaturile din Beringia (ruta terestră dintre Canada și Rusia) precum și din majoritatea Siberiei erau extrem de reduse și aride.Se crede că extremele climatice au dus la apropierea populațiilor de oameni și lupi dat fiind interesul lor pentru vânat similar și că interacțiunile tot mai frecvente au inițiat relația care a dus în cele din urmă la domesticirea câinilor, cercetătorii find de părere că aceștia au avut un rol crucial în popularea Americilor.„Știm de mult timp că primii americani trebuie să fi avut aptitudini de vânătoare bine dezvoltate, cunoștințe geologice de a găsi piatră și alte materiale necesare și că au fost pregătiți pentru noi provocări”, afirmă David Meltzer, co-autor al lucrării și arheolog la Southern Methodist University din Dallas, Texas.„Câinii care i-au acompaniat au intrat în această lume complet nouă și se poate să fi fost o componentă a repertoriului lor cultural la fel de importantă ca uneltele de piatră pe care le cărau”, a adăugat Meltzer.