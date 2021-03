Oamenii de Neanderthal au dispărut din nordul Europei mult mai demult decât se credea - studiu

O echipă multidisciplinară din Belgia, Marea Britanie și Germania susține că a dezvoltat o metodă de preparare a eșantioanelor analizate, astfel încât să se evite orice contaminare cu microbi din exterior. Studiul , publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) conchide că oamenii de Neanderthal au dispărut de mai mult timp din nordul Europei, față de ce se credea.Și această nouă metodă este legată tot de datarea cu radiocarbon, consacrata metodă de determinare a vârstei aproximative a unui obiect organic vechi prin măsurarea conținutului de Carbon 14, dar cercetătorii spun că este vorba de o datare mult mai exactă, fiindcă au fost analizate molecule despre care este sigur că nu au fost contaminate cu nimic din exterior.Datarea cu radiocarbon a unui eșantion se realizează măsurând radioactivitatea lui reziduală și raportând-o la activitatea eșantioanelor din prezent.Au fost analizate resturi umane din alte două sit-uri belgiene, Fonds-de-Foret și Engis, rezultatele fiind compatabile. Cercetătorii spun că datarea este un element esențial în arheologie și că doar printr-o datare fiabilă se poate stabili o cronologie credibilă care să ne spună care au fost raporturile dintre oamenii de Neanderthal și Homo Sapiens. Arheologii care au făcut studiul califică rezultatele ca fiind ”entuziasmante”.Studiul notează că probele arată că oamenii de Neanderthal au supraviețuit mai mult timp în alte părți din Europa.Multe studii au susținut că neanderthalienii erau mult mai pricepuți și mai deștepți decât se credea și unele studii le-au atribuit unelte foarte bine făcute pentru perioada aceea. Dacă noua schemă de datare va fi aplicată pe scară largă și va fi acceptată, atunci unelte care le-au fost atribuite lor, ar trebuie cercetate din nou, fiindcă poate nu au fost create de ei.Despre motivele dispariției oamenilor de Neanderthal s-au făcut multe scenarii: cauze climatice, competiție între specii sau un grad ridicat de consangvinitate.Studiul este publicat cu titlul ”Reevaluating the timing of Neanderthal disappearance in Northwest Europe”.Sursa: AFP