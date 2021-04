Câți T-Rex au trăit vreodată pe Terra? - Cercetătorii au făcut câteva estimări interesante

Proiectul a fost condus de un paleontolog pe nume Charles Marshall și ideea a fost de a se încerca ”numărarea” dinozaurilor T-Rex care au trăit pe Terra în perioada de 2,4 milioane de ani în care se știe că au existat în America de Nord. Paleontologii au făcut calcule computerizate pornind de la mai mulți factori: zona geografică, masa corporală, vârsta la care dinozaurii atingeau maturitatea sexuală și cât dura o generație.În studiu s-a pornit de la următoarele presupuneri: un adult cântărea în medie 5,2 tone, durata medie de viață era de 28 de ani, iar aria totală de răspândire a acestei specii de dinozauri era de 2,3 milioane kmp.Evident că nu avem cum să știm dacă datele se apropie de realitate, însă numărul avansat pentru câte exemplare trăiau simultan a fost de 20.000, calculele arătând că acest număr nu ar fi putut sub nicio formă să fie mai mic de 1.300 de adulți, dar în niciun caz mai mare de 328.000. Marjele sunt, așadar, foarte mari.Dacă numărul de 20.000 ar fi aproape de realitate, înseamnă că în total pe Terra au trăit 2,5 miliarde de dinozauri T-Rex, dar probabil că au fost mult mai mulți, unii cercetători spunând că simultan au trăit de ordinul zecilor de mii sau peste 100.000.Spre comparație, în prezent sunt aproape 4.000 de tigri în sălbăticie și sub 20.000 de lei.Studiul a fost publicat în revista Science.Tyrannosaurus rex se situează printre cele mai mari animale de pradă de uscat cunoscute și se estimează că au exercitat cea mai mare forță musculară în rândul tuturor animalelor terestre.Tyrannosaurus era un carnivor biped cu o craniu masiv echilibrat de o coadă lungă și grea. În comparație cu membrele posterioare mari și puternice, membrele anterioare erau scurte dar neobișnuit de puternice pentru mărimea lor și erau prevăzute cu câte două gheare ascuțite.Au fost identificate aproximativ 40 de specimene de Tyrannosaurus rex, dintre care unele sunt schelete aproape complete.Surse: New York Times, Reuters