Grijă și delicatețe - Ce ne spune înmormântarea unui copil despre oamenii de acum 78.000 de ani

Descoperirea a fost făcută la Panga ya Saidi, o peșteră din Kenya și este vorba despre un copil de 30-36 de luni care a murit acum 78.000 de ani și a fost înmormântat cu mare grijă. A fost pus pe o parte, ghemuit, ca și când dormea, sub cap i s-a pus o mică pernă și trupul i-a fost învelit într-un fel de giulgiu care s-a dezintegrat între timp. Acel giulgiu era probabil din frunze mari, alte plante și poate și piei de animale.Această înmormântare arată clar că oamenilor le păsa de acest copil pe care arheologii l-au denumit Mtoto (copil în swahili) și deci l-au pus în pământ cu ritualuri și cu grijă și nu doar l-au depus într-o groapă.”Specia umană este singura care-și tratează morții cu respect, cu considerație și cu delicatețe”, spune Maria Martinon-Torres, director la Centrul Național de Cercetare a Evoluției Umane din Burgos (Spania).”A fost ca și când am fi săpat după o umbră”, a spus Martinón-Torres, referindu-se la dificultatea cercetărilor, fiindcă resturile care s-ai păstrat erau foarte fragile.”Este vorba despre un fel de delicatețe și de despre o intenționalitate care arată clar că grupul avea sentimente față de copil”, spune Martinón-Torres.În Africa s-au găsit puține dovezi atât de vechi: descoperirile dintr-un sit sud-african datează de acum 74.000 de ani, dar au fost făcute acum jumătate de secol și nu au putut fi analizate cu tehnici moderne. Altă descoperire veche este din Egipt.Surse: BBC, New York Times