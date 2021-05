FOTO Arheologii cred că au descoperit cel mai vechi memorial de război din lume, cu o vechime de peste 6.000 de ani: „Îi onorau pe cei căzuți în bătălie, la fel cum o facem noi”

Foto: Euphrates Salvage Project and Antiquity Publications

Movila funerara de la Tell Banat inainte ca zona sa fie inundata de construirea unui baraj

Descoperirea de la situl Tell Banat din Siria este de asemenea primul exemplu al unui anumit tip de monument descris în inscripții antice din Mesopotamia în care corpurile inamicilor uciși în luptă sau a războinicilor locali sunt stivuite într-o formă extrem de organizată.Movila funerară arată de asemenea că „oamenii din Antichitate îi onorau pe cei căzuți în bătălie, la fel cum o facem noi”, afirmă Anne Porter, profesoară de Civilizații din Orientul Apropiat și Mijlociu la Universitatea din Toronto.„Nu știm dacă ei au fost învingătorii sau cei înfrânți în bătălie. Știm însă că ei [oamenii din Tell Banat] au luat trupurile morților dintr-un alt loc, poate cu mult timp după eveniment, și i-au înhumat într-o movilă uriașă vizibilă de la kilometri distanță”, a relatat aceasta.FOTO: Euphrates Salvage Project & Antiquity PublicationsMemorialul arată puțin ca piramida în trepte a faraonului Djoser din Egipt însă monumentul din Siria a fost construit din pământ și ghips în loc de piatră, potrivit studiului publicat de arheologi pe 28 mai în revista Antiquity.Aceștia au notat de asemenea că oamenii care trăiau în zonă în epoca modernă se refereau la movilă drept „monumentul alb” deoarece ghipsul strălucea puternic în lumina soarelui.Deși situl a fost excavat între 1988 și 1999 de o echipă de arheologi condusă de Porter și Thomas McClelland, cercetătorii nu au înțeles pe deplin scopul său până acum.Aceștia au realizat excavațiile înainte ca situl să fie inundat de construirea barajului Tishreem, arheologii examinând cu atenție în ultimele două decenii artefactele descoperite la Tell Banat, descoperind că războinicii au fost înhumați cu mare atenție.Cercetătorii au concluzionat că movila este cel mai probabil un memorial de război, posibil cel mai vechi descoperit vreodată și că a fost construit deasupra unei structuri și mai vechi.