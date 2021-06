VIDEO Turcia: Poarta Iadului din Hierapolis: Știința a descoperit în cele din urmă adevărul din spatele miturilor romane

În Pamukkale, în vestul Turciei, o formațiune enormă de rocă albă se ridică peste câmpia înconjurătoare.



Muntele strălucitor de cascade de calcar pietrificat coboară până la podeaua văii, încrețit cu stalactite înghețate și împletit cu sute de bazine spumante cu apă turcoaz. Aceste formațiuni nelumești sunt travertine, stânci de calcar de peste 400.000 de ani, create printr-un proces lent de barbotare a izvoarelor minerale. Pe măsură ce apa curge pe deal, se degazează, lăsând în urmă un depozit vast de carbonat de calciu alb strălucitor, care are aproape 3 km lungime și 160 m înălțime.



Acesta nu este singurul loc unde apar travertinele – Huanglong în China și izvoarele termale Mammoth din Parcul Național Yellowstone sunt alte exemple celebre – dar cele de la Pamukkale sunt cele mai mari și, probabil, cele mai magnifice din lume. Sunt una dintre cele mai populare atracții turistice ale țării și sunt atât de spectaculoase încât numele lor in Patrimoniul Mondial Unesco înseamnă "castel de bumbac".



Până când pandemia a lovit, peste 2,5 milioane de oameni au călătorit de la Izmir sau Istanbul anual, folosind autobuze de turism. Dar vizitatorii care pur și simplu își înmoaie degetele de la picioare în bazinele minerale vii și își fac un selfie în fața coloanelor naturale merg adesea mai departe deoarece chiar în vârful stâncilor albe din Pamukkale se află o atracție și mai fascinantă: ruinele frumosului oraș antic Hierapolis.



Hierapolis a fost fondat de regii Attalid din Pergamon, la sfârșitul secolului al ll-lea Î. hr., înainte de a fi preluat de către Romani în anul 133. Sub dominația romană, a devenit un oraș balnear înfloritor; prin secolul al lll-lea, vizitatorii veneau din tot Imperiul pentru a admira peisajul și pentru a se scălda în apele presupuse vindecătoare. Succesul orașului este încă vizibil în poarta sa de intrare arcuită impresionantă, strada principală cu coloane și amfiteatrul său frumos restaurat, toate construite din același travertin local care strălucește auriu în soarele turcesc.



"Apele termale sunt probabil unul dintre motivele principale pentru întemeierea orașului", declară Dr. Sarah Yeomans, arheolog la Universitatea din California de Sud, specializată în Imperiul Roman. "Până la mijlocul secolului ll, Hierapolis ar fi fost un oraș-spa frumos, plin de viață cu o populație mai dinamică și diversă."



Nivelurile mari de dioxid de carbon, motivul principal pentru care preoții antici desfășurau ritualuri în Hierapolis





Astăzi, când vizitezi Ploutonion este greu să iti imaginezi ca aceste scene dramatice sunt reale.Excavat și restaurat, el este un loc liniștit: o incintă dreptunghiulară umplută cu aproximativ 25 cm de apă limpede cu spumă minerală ușor în derivă și o mică intrare arcuită pe o parte. Deasupra ei se află scaune pentru spectatori, iar o statuie replică a lui Pluto privește benign în arenă. "Când am vizitat, nu am putut înțelege cum acest lucru ar putea fi un loc al morții? Cu siguranță acestea sunt povești inventate, m-am gândit.Cum ar putea preoții supraviețui în timp ce animalele mor?" Acestea au fost întrebări, care l-au intrigat, de asemenea, pe Hardy Pfanz, un biolog din Germania, Universitatea din Duisburg-Essen care studiază geogene de gaze – gaze emise în timpul proceselor geologice. "Când am citit descrierile scriitorilor antici, am început să mă întreb dacă ar putea exista o explicație științifică", a spus el."M-am întrebat, ar putea această poartă a iadului să fie o aerisire vulcanică?". Dornic să-și testeze teoria, Pfanz a călătorit la Hierapolis în 2013. "Nu eram siguri ce vom găsi. Ar fi putut fi inventat.", a râs el. "Cu siguranță nu ne așteptam să primim un răspuns atât de repede." Dar el a obtinut un raspuns imediat. "Am văzut zeci de creaturi moarte în jurul intrării: șoareci, vrăbii, păsări negre, mulți gândaci, viespi și alte insecte.Deci, am știut imediat că poveștile erau adevărate." Când Pfanz a testat aerul cu un analizor portabil de gaz, a descoperit motivul: nivelurile toxice de dioxid de carbon. Aerul normal conține doar 0.04% CO2, dar Pfanz a fost șocat să descopere că concentrația din jurul altarului a atins un prag uimitor de 80%. "O expunere de cateva minute la 10% dioxid de carbon te poate ucide", a spus el, "deci nivelurile de aici sunt cu adevărat mortale."Aceste niveluri ultra-ridicate de dioxid de carbon sunt cauzate de același sistem geologic care a creat izvoarele termale ale zonei și terasele de travertin. Hierapolis este construit pe falia Pamukkale, o zonă de falie tectonică activă de 35 km, unde fisurile din scoarța terestră permit apei bogate în minerale și gazelor mortale să scape la suprafață. Una dintre ele se execută direct în centrul orașului și în Ploutonion."Aproape sigur alegerea locației Ploutonionului a fost direct legată de orificiile de gaz seismice care există aici", a spus Yeomans. "Având în vedere că lumea din subteran și zeitățile și miturile asociate cu aceasta au fost o parte semnificativă a etosului lor religios, este logic ca ei să construiască temple și altare în locuri care au evocat cel mai mult lumea despre care credeau că se află sub picioarele lor." Dar o astfel de apropiere a venit cu un preț: o activitate atat de mare provoacă cutremure, precum cele care au distrus orașul în 17 d. hr., 60 AD, și din nou în secolele XVll si XlV. În cele din urmă, Hierapolis a fost abandonat. Astăzi Ploutonionul este zidit, iar recent a fost construită o pasarelă în jurul sitului pentru a da vizitatorilor șansa de a vedea această arenă legendară fără a se apropia prea mult de sursa gazului mortal.Dar chiar și cu aceste garnituri moderne, este palpitant să poți merge pe urmele pelerinilor greci și romani și să privești în jos locul unde mitologia intalneste realitatea; unde zeii antici au întins mâna și au atins viețile oamenilor.