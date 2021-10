Povestea oglinzii aztece cu care englezii de acum 400 de ani încercau să comunice cu spiritele

Scanarea cu raze X a arătat că oglinda a fost confecționată undeva după anul 1500 în provincia Pachuca din Mexic. Aztecii erau faimoși pentru aceste oglinzi din obsidian care au început să ajungă în Europa după 1521, anul în care Hernan Cortes și oamenii săi au ocupat capitala aztecă Tenochtitlan.Aztecii confecționau oglinzi circulare din obsidian și le foloseau în diverse ritualuri de divinație, crezând că aceste oglinzi sunt uși către alte lumi și că dacă le privești vor scoate fum și îți vor arăta lumea dintr-un alt loc și timp.Britanicii de la curtea elisabetană au cumpărat oglinda probabil de undeva din Europa și aceasta a aparținut lui John Dee (1527-1608), sfătuitor al reginei Elisabeta I și celebru pentru că era și alchimist, astrolog și cartograf. Se crede că Dee a fost modelul pentru magicianul Prospero din ”Furtuna” lui Shakespeare.Se știe că Dee folosea oglinda în diverse ritualuri în care se foloseau oglinzi și cristale pentru a lua legătura cu îngerii sau cu spiritele.Oglinda a fost cumpărată în 1825 de British Museum și este expusă în Enlightenment Gallery.Lucrarea se numește ”The mirror, the magus and more: reflections on John Dee's obsidian mirror” și a fost publicată în jurnalul Antiquity