Marea Britanie va împrumuta faimosul Disc ceresc de la Nebra asupra căruia planează suspiciuni că ar fi un fals

Artefactul are o vechime de 3.600 de ani şi va putea fi admirat la muzeul londonez anul viitor. Discul din bronz, cu un diametru de circa 30 de centimetri şi patină verde-albastră, prezintă incrustaţii din aur care par să reprezinte Soarele, Luna, stelele, solstiţiile şi constelaţia Pleiadelor.El a fost descoperit în anul 1999 lângă oraşul Nebra din Germania şi este împrumutat British Museum de către Muzeul de Preistorie din Halle.Este pentru prima dată în ultimii 15 ani când discul va călători în străinătate pentru a fi expus într-un alt muzeu. Artefactul va face parte dintr-o expoziţie despre Stonehenge care va fi inaugurată în luna februarie.„Discul ceresc de la Nebra şi pandantivul din aur, pe care este reprezentat stilizat soarele (descoperit în Shropshire, în 2018, n.red.), sunt două dintre cele mai remarcabile obiecte care au supravieţuit din Epoca Bronzului în Europa. Ambele au fost găsite abia recent, după ce literalmente, au stat în pământ peste trei milenii”, a declarat Neil Wilkin, curatorul expoziţiei „The World Of Stonehenge” la British Museum.Unii experți consideră însă că discul este un fals extrem de bine făcut.Expoziţia „The World Of Stonehenge” va putea fi vizitată între 17 februarie - 17 iulie anul viitor.