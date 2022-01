Arabia Saudită: Arheologii au studiat pentru prima oară în detaliu uriașele ”artere funerare” de acum 4.500 de ani

Aceste artere funerare (”funerary avenues”, cum le-au numit autorii studiului) datează din Epoca Bronzului și cele mai vechi sunt de acum 4.500 de ani, în zona oazei Ayn, la 150 km nord de orașul Medina. Scenariul probabil este că mormintele erau construite pe marginea principalelor drumuri comerciale ale acelor vremuri.O echipă de cercetători australieni a efectuat o investigație folosindu-se de elicoptere, analize la sol, săpături și imagini satelitare, iar concluzia a fost că aceste drumuri se întind pe distanțe foarte mari, chiar pe sute de kilometri.Densitatea de monumente funerare este uriașă, iar mormintele fie au formă de pandantiv, fie de inel, la acestea din urmă fiind și ziduri de peste doi metri înălțime.Cele mai vechi datează de acum 4.500 de ani și mormintele au fost refolosite, unele până acum un mileniu. Cercetătorii au numărat 18.000 de monumente, dintre care în doar 80 s-au făcut săpături.Mileniul 3 î Hr este o perioadă extrem de importantă în istoria omenirii, fiindcă marile culturi ale lumii interacționează intens în premieră, se construiesc monumente impunătoare în multe locuri din lume și se face comerț intens la foarte mari distanțe.Lucrarea a fost publicată în The Holocene Journal sub titlul The Middle Holocene ‘funerary avenues’ of north-west Arabia.Sursa: CNN