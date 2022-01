L-a cumpărat Dwayne „The Rock” Johnson pe Stan, cel mai scump Tyrannosaurus rex vândut vreodată la o licitație?

L-a cumpărat „The Rock” pe Stan?

Cumpărătorul tiranozaurului rămâne un mister

Povestea vânzării lui Stan

Zvonurile au început să circule săptămâna aceasta în mediul online după ce „The Rock” Johnson a apărut în emisiunea „ManningCast” difuzată de televiziunile americane NFL și ESPN alături de frații Peyton și Eli Manning, doi cunoscuți jucători de fotbal american.În timpul emisiunii difuzate pe 17 ianuarie „The Rock” a stat alături de un craniu fioros: cel al unuiDuring the show, The Rock sat next to a fearsome friend: the skull of Tyrannosaurus rex. „Da, mi-am luat craniul unui T.rex”, a spus Johnson râzând în timpul emisiunii.„Acesta este Stan. Stan este de fapt cel mai complet craniu al unui T.rex descoperit vreodată de un paleontolog - un tânăr paleontolog - și numele lui era Stan, așa că acest cap de T.rex a fost numit după el. Destul de tare și dur, nu?”, a spus el.Însă este cu adevărat Stan sau doar o replică a fiorosului prădător? Pasionații de dinozauri au început imediat să dezbată subiectul pe Twitter.The „Rock”, pasionat de dinozauri? (FOTO: CAP-PLF-AMPAS - Capital Pictures - Profimedia Images)Un apel telefonic către Black Hills Institute (BHI), compania din Dakota de Sud care l-a deținut anterior pe Stan, a clarificat rapid lucrurile.Este o replică, nu craniul original, afirmă Peter Larson, paleontolog și președinte fondator al BHI, o companie care comercializează copii ale unor fosile pentru cercetare, predare și expoziții.Larson a relatat pentru Live Science că „The Rock” a cumpărat o replică a craniului lui Stan înspre sfârșitul anului trecut.„Am fost foarte entuziasmați că își va lua unul. El este unul dintre eroii noștri. Pare o persoană cu adevărat autentică ce interpretează roluri foarte tari în filme”, a spus el.Deși nu este la fel de scump ca specimenul scos la licitație de casa Christie's în octombrie 2020, craniul lui Stan cumpărat de Johnson nu este tocmai ieftin, fiind vândut pentru 11.500 de dolari la care se adaugă costurile de ambalare și transport.Larson afirmă că BHI vinde între 5 și 10 replici ale craniului pe an. „Este unul dintre cele mai bine vândute produse ale noastre”, spune el. „Ceea ce este cu adevărat tare este că e de o dimensiune căreia îi poți face loc într-o casă”, susține el.Cu o dimensiune de 147 pe 81 de centimetri, craniul este evident mult mai mic decât scheletul complet al lui Stan care măsoară aproape 12 metri de la nas la coadă și are o înălțime de 3,6 metri de la pământ la șolduri.Așadar, dacă „The Rock” nu a cumpărat specimenul original, cine a făcut-o?Nici măcar Larson nu este sigur.„Casa de licitații nu ne-a putut spune unde a ajuns Stan. Sperăm ca el să ajungă în cele din urmă într-un muzeu. Stan este un specimen super important pentru știință”, explică el.Licitația la care a fost vândut Stan a fost organizată de biroul de la Londra al Christie's, lucru care a declanșat speculații că el ar fi fost achiziționat de un cumpărător din Orientul Mijlociu, potrivit The New York Times Saga vânzării lui Stan a început în 2015 când fratele lui Larson, Neal Larson, un acționar minoritar al BHI, a decis să părăsească institutul.El i-a cerut fratelui său și celuilalt acționar, Robert Farrar, ca BHI să fie lichidat pentru a-și recupera investiția.Stan, cel mai scump T.rex vândut vreodată la o licitație (FOTO: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia Images)„Ne-a dat în judecată și a câștigat”, relatează Peter Larson. Nedorind să renunțe la companie, „mie și avocatului meu ne-a venit ideea să renunțăm la Stan - ceva pe care l-ai putea vinde pe bani mulți”, relatează acesta.S-a dovedit a fi puțin spus, cel puțin când vine vorba de fosile. Stan a devenit cea mai scumpă fosilă vândută vreodată la o licitație, aducându-le proprietarilor săi nu mai puțin de 31,8 milioane de dolari.Mulți paleontologi au fost însă supărați din cauza vânzării, la fel ca organizațiile de specialitate. Proprietarii privați nu au nicio obligație de a-și împărtăși fosilele cu oamenii de știință, care încă au multe de învățat despre Stan.De exemplu, în pofida numelui, cercetătorii nu sunt siguri dacă Stan era mascul sau femeie sau vârsta lui, deși știu că era un adult în momentul vieții sale.Stan a fost descoperit în 1987 de către Stan Sacrison, un paleontolog amator, în apropierea orașului Buffalo din Dakota de Sud.Cercetătorii de la BHI au petrecut peste 300.000 de ore excavând și pregătind scheletul care a fost expus apoi în jurul lumii în anii 1990 și a fost examinat în cursul a aproximativ 100 de studii.