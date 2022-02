ARHEOLOGIE Luni, 14 Februarie 2022, 09:38

Vlad Barza • HotNews.ro

​Romanii foloseau un fel de toalete portabile sub forma unor vase ceramice de 30 cm înălțime, iar cercetători de la University of Cambridge au analizat depunerile de pe fundul unui vas care a fost utilizat acum peste 16 secole la o ”villa” romană din Sicilia, găsind depuneri ce indică faptul că vasul a servit pe post de toaletă. Este pentru prima oară când ouă de viermi intestinali au fost identificate pe depunerile de pe fundul unui vas din Roma Antică.

Partea superioara a vasului de la Gerace Foto: University of Cambridge

Vase ceramice conice de tipul celui analizat au fost folosite pe scară largă în Roma Antică, dar se credea că au fost folosite pentru a stoca grâu sau ulei. Apoi multe astfel de vase au fost descoperite în zona unor foste latrine și a fost emisă ipoteza cum că aceste vase ceramice erau și ele folosite pe post de toalete, dar nu era nicio dovadă concludentă.

Acum, un studiu arată în premieră că, într-adevăr, aceste vase conice au fost și toalete, pentru că s-au descoperit pe fundul unui vas din Sicilia secolului 5 depuneri de la paraziți intestinal. Vasul a conținut fecale, iar ouăle paraziților intestinali au rămas prinse în straturile de material ce s-au depus în ultimele 16 secole, astfel că s-au păstrat și au putut fi găsite și analizate în prezent.

Vasul descoperit în localitatea Gerace avea 32 cm înălțime și 34 cm diametru în partea superioară și se poate bănui că cei care îl foloseau nu stăteau direct pe el, ci pe o mică structură din lemn deasupra acestuia.

Piers Mitchell, expertul care s-a ocupat de studiile de laborator,spune că vasul a fost, probabil, folosit la sala de baie a unei ”villa” romană și un scenariu ar fi că acea baie nu avea latrine clasice, fixe ci doar vase al căror loc putea fi schimbat.

Nu se poate știi cât de mare era problema cu viermii intestinali în rândul cetățenilor din Roma Antică, dar cu siguranță aceștia erau prezenți, după cum arată analizele făcute în ultimii 20 de ani în latrinele de acum două milenii. Este clar că riscul de dizenterie era ridicat pe vremea romanilor.

