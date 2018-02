Care este legatura dintre halucinatii si nivelul de dopamina

In cazul persoanelor ce sufera de schizofrenie, acest proces poate fi modificat, ceea ce duce la distorsiuni perceptuale extreme, cum sunt vocile pe care unii subiecti le aud in lipsa sunetelor din mediul inconjurator.

In plus, in timp ce astfel de halucinatii sunt adesea tratate in mod eficient prin intermediul medicamentelor antipsihotice - a caror actiune blocheaza neurotransmitatorul dopamina sa ajunga la striatum - actiunea acestora a fost pentru multa vreme un mister, intrucat dopamina si striatumul nu sunt in mod obisnuit asociate cu procesarea senzoriala," declara Guillermo Horga, profesor de psihiatrie in cadrul New York State Psychiatric Institute.