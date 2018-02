Cum afecteaza consumul excesiv de alcool aparitia dementei precoce

Pentru a ajunge la aceasta constatare, cercetatorii canadieni de la Centre for Addiction and Mental Health (CAHM) au analizat efectul tulburarilor psihice asociate consumului de alcool in randul persoanelor diagnosticate cu tulburari mintale, comportamentale sau boli cronice ce apar pe acest fond.

Din cele 57 de mii de cazuri analizate de dementa precoce, inainte de varsta de 65 de ani, circa 57% au debutat pe fondul consumului excesiv de alcool.



Ce inseamna consumul de alcool in exces



Organizatia Mondiala a Sanatatii defineste consumul excesiv de alcool orice cantitate care depaseste 60 de grame de alcool pur pentru consumul zilnic la barbati si 40 de grame de alcool in randul femeilor.



Prevenirea dementei declansate pe fondul consumului de alcool



Ca rezultat al testelor realizate pe parcursul studiului, autorii sugereaza ca testele de screening si interventia pentru stoparea consumului de alcool in exces, precum si tratamentul destinat tulburarilor psihice ce apar pe acest fond sa fie puse in aplicare pentru a reduce riscul declansarii dementei precoce.



"Constatarile noastre indica faptul ca alcoolul, consumat in exces, este cel mai important factor de risc pentru declansarea dementei precoce inainte de varsta de 65 de ani, factor ce creste si riscul decesului prematur. Daunele provocate de alcool si dementa pot fi prevenite, iar masurile preventive pe care le cunoastem deja cu totii joaca un rol benefic central in prevenirea dementei precoce," declara Dr. Jürgen Rehm, autorul principal al studiului si director al institutului canadian CAHM.



Consumul de alcool scade speranta de viata



Consumul de alcool in exces scurteaza speranta de viata cu cel putin 20 de ani, iar dementa este una dintre principalele cauze de deces in randul consumatorilor.



Date statistice in functie de sex



De asemnea, studiul subliniaza o diferenta intre sexe in randul randul persoanelor ce sufera de dementa pe fondul bolilor psihice declansare in urma consumului de alcool: in timp ce majoritatea pacientilor ce sufera de dementa sunt de sex feminin, aproape doua treimi (64,9%) dintre pacientii ce sufereau de dementa precoce sunt de sex masculin.



Noile constatari si o abordare precoce de prevenire a dementei



Tulburarile psihice declansate pe fondul consumului de alcool sunt asociate cu restul de factori de risc ce contribuie la debutul dementei, precum fumatul, tensiunea arteriala crescuta, diabetul zaharat, lipsa de educatie, depresia si pierderea auzului.



Datele studiului sugereaza ca tulburarile psihice cauzate de consumul excesiv de alcool pot contribui in multe feluri la cresterea riscului pentru declansarea dementei precoce.



"Ca psihiatru geriatric observ adesea efectele consumului de alcool asupra aparitiei tulburarilor psihice ce declanseaza dementa precoce. Adesea interventiile de tratament pentru renuntarea la consumul de alcool sunt adresate mult prea tarziu pentru a imbunatati cognitia si a preveni debutul bolii. De aceea, realizarea testelor de screening pentru reducerea consumului si urmarea tratamentelor specializate ce tintesc tulburarile psihice ce apar pe acest fond trebuie sa inceapa cu mult mai devreme," adauga autorul.



De asemenea, trebuie mentionat faptul ca in studiu au fost incluse numai cazurile grave de tulburari psihice pe fondul consumului excesiv de alcool, mai exact cele ce presupun spitalizare. Acest lucru sugereaza ca din cauza stigmatizatii continue privind consumul de alcool si al bolilor declansate pe acest fond, asocierea dintre consumul cronic si dementa este cu mult mai puternica, arata raportul cercetatorilor.



