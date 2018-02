Care este legatura dintre perfectionism si depresie

Modul in care relationam cu noi insine contribuie la slabirea asocierii dintre perfectionism si depresie, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii australieni de la Universitatea Australiano-Catolica si publicat recent in revista de specialitate "Plos One," noteaza sciencedaily.com.Persoanele perfectioniste isi testeaza adesea limitele, in incercarea lor de a le depasi, dar pot cadea, de asemenea, in capcana de a fi autocritice si neintelegatoare fata de propriile greseli. Atunci cand perfectionistul esueaza, acesta sufera adesea de depresie si de sindromul burnout, ce reprezinta o stare de epuizare fizica, emotionala si intelectuala.Pentru studiul de fata, Dr. Madeleine Ferrari, psihologica in cadrul Universitatii din Sydney, si colegii sai de la Universitatea Australiano-Catolica, si-au propus sa analizeze daca exercitarea autocompasiunii - o practica de buna relationare cu sine - ar putea ajuta la slabirea conexiunii dintre tendintele perfectionistilor si declansarea depresiei.541 de adolescenti si 515 adulti au raspuns la intrebari menite sa evalueze gradul de perfectiune, depresia si autocompasiunea.Analiza raspunsurilor realizata de cercetatori pe baza sondajelor de opinie au aratat ca autocompasiunea ar putea declansa o decuplare a conexiunii puternice dintre perfectionism si depresie.Pentru a testa rezultatele, oamenii de stiinta au replicat sondajele de opinie in randul voluntarilor aflati la o varsta inaintata si au ajuns la aceleasi constatari, conform carora exista o legatura foarte stransa intre perfectionism si depresie de-a lungul intregii vieti si indiferent de varsta.Astfel, autocompasinea ar putea fi o modalitate utila de a submina efectele perfectionismului, sunt de parere autorii studiului, desi sunt necesare mai multe studii si cercetari experimentale pentru a intelege aceste mecanisme de legatura."Autocompasiunea, practica starii subiective de bine, reduce sistematic conexiunea dintre perfectionism si depresie, atat in randul adolescentilor, cat si la adulti," conchide autoarea principala a studiului.