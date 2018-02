Neurobiologia mortii - studiu

Citeste si: VIDEO Primul ajutor in caz de stop cardiac

Constatarile ar putea fi de mare folos pentru dezvoltarea strategiilor de interventie in cazurile de accident vascular cerebral si stop cardiac pentru restabilirea circulatiei sangelui.De asemenea, noile date ar putea completa bagajul de informatii util in dezbaterile ce se poarta pe tema donarii de organe dupa stabilirea decesului cardio-circulator, in cazurile in care decesul este declarat intre doua si zece minute de la incetarea functiilor de circulatie a sangelui."Dupa momentul stop cardiac, depolarizarea diastolica marcheaza pierderea energiei electrochimice stocata in celulele creieului si debutul proceselor toxice care duc, in cele din urma, la moarte.Acest proces poate fi reversibil pana la un anumit punct, atunci cand circulatia sangelui este restabilita.Aceste schimbari presupun imbunatatirea inregistrarilor activitatii cerebrale prin intermediul electroencefalografiei, iar noile constatari ne pot ajuta la imbunatatirea proceselor de diagnosticare si tratament," declara Dr. Jens Dreier, cercetator in cadrul Universitatii de Medicina din Berlin.