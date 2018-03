Care sunt mecanismele cerebrale implicate in deprinderea limbajului - studiu

Noile constatari, publicate recent in revista "Current Biology," arata cum hipocampul sustine procesul deprinderii unei limbi straine. Implicatiile studiului sunt deosebit de importante pentru educatia lingvistica, cat si si pentru a intelege afectiunile ce se manifesta prin tulburari de limbaj.Hipocampul - regiunea cerebrala afectata de boala Alzheimei ce prezinta tulburari de limbaj - joaca un rol cheie in invatarea numelor obectelor, printr-o strategie de testare similara modului in care oamenii de stiinta testeaza validitatea teoriilor stiintifice.Prin aceasta strategie, indivizii umani prezic in mod activ care dintre cuvintele pe care le aud corespund obiectelor aflate in campul vizual.Pentru a realiza acest studiu, 23 de voluntari adulti au fost pusi sa priveasca obiecte si sa asculte diferite nume de obiecte, in timp ce se aflau in scanerul RMN.Astfel, oamenii de stiinta au putut identifica regiunile cerebrale active, in timp ce participantii efectuau diferite teste de memorie si atentie.Cuvintele si obiectele au fost prezentate in asa fel incat sa fie complet noi pentru voluntari. Intrucat acestea au fost prezentate simultan, atat cuvintele si obiectele necunoscute, participantii nu au gasit evidente corespondentele dintre acestea.Pentru a invata care cuvant corespunde carui obiect, participantilor le-au luat numai cateva minute. Cu toate acestea, prin intermediul strategiei de propune a corespondentei cuvant-obiect si testarii acestor propuneri, voluntarii au fost capabili sa identifice 18 obiecte necunoscute anterior.Scanarile RMN efectuate de specialisti au aratat ca hipocampul a fost regiunea centrala unde a avut loc acest mecanism de testare.Mai exact, datorita rolului pe care hipocampul il joaca in formarea memoriei, voluntarii au reusit sa isi aminteasca corespondentele dintre cuvinte si obiectele prezentate."Copiii au abilitati remarcabile de a deprinde o limba straina, iar ideea ca hipocampul foloseste o strategie de propunere si verificare pentru achizitionarea limbajului este confirmata de studiile noastre. Experimentul nostru arata ca hipocampul poate sprijini acest mecanism de invatare prin intermediul strategiei de propunere si verificare a asocierilor dintre limbaj si obiecte," explica Dr. Sam Berens, autorul principal al studiului."Urmatorul pas este aplicarea tehnicilor de cercetare utilizate pe parcursul studiului pentru a investiga si intelege mai bine deficientele de limbaj si a reusi sa ii ajuta pe cei cu dificultati de dezvoltare a limbajului," conchide autorul studiului.