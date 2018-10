Tabloul creat de algoritmi s-a vândut cu 432.000 de dolari, sumă de peste 40 de ori mai mare decât cea estimată

”Portretul nu este produsul minții umane. A fost creat de inteligența artificială. un algoritm definit de o formulă algebrică compusă din multe paranteze. Și când a intrat sub ciocanul de licitație s-a vândut pentru suma incredibilă de 432.000 dolari, semnalând sosirea inteligenței artificiale în lumea licitațiilor de artă”, spun cei de la Christie's.Tabloul este intrigant pentru că pare neterminat, iar fața omului înfățișat este ”blurată”. Este mult spațiu liber în imagine, iar îmbrăcămintea omului aduce aminte de cele ale subiecților pictați de Rembrandt acum mai bine de trei secole.Pierre Fautrel, membru al colectivului Obvious care a avut ideea, a explicat pentru AFP că soft-ul a fost ”alimentat” cu 15.000 de portrete clasice din intervalul sec XIV - sec XX și soft-ul a ”învățat” apoi o serie de reguli ale creării unui portret.Fautrel spunea că este un demers artistic: ”Chiar dacă algoritmul a creat imaginea, intenția ne aparține.”Soft-ul a putut crea apoi imagini cu ajutorul unui algoritm gândit de cercetătorul Ian Goodfellow de la Google. ”Este un tool foarte puternic și poate cu o formă de creativitate. Însă, noi oamenii suntem cei care am decis să facem subiectul, să-l imprimăm pe pânză și să semnăm cu o formulă matematică”.Fautrel compara opera creată de algoritmi cu fotografia de la începuturi, de pe la 1850.Hugo Caselles-Dupré din echipa Obvious a explicat cum a fost creată imaginea. Algoritmul care a creat imaginea originală a avut două părți care au lucrat una împotriva celeilalte: Generatorul și Discriminatorul și cercetătorii au numit această inteligență artificială combativă "generative adversarial network" (GAN).”Generatorul compune o imagine nouă bazată pe setul de date din 15.000 de picturi, iar Discriminatorul încearcă să depisteze diferențele dintre imaginile create de oameni și cea creată de Generator. Ideea este de a păcăli Discriminatorul și a-l face să că imaginile noi sunt portrete adevărate. Numai apoi avem un rezultat”, explică Caselles-Dupré.Cei de la Christie's spuneau că imaginea a fost scoasă la licitație și pentru a alimenta dezbaterea pe tema folosirii inteligenței artificiale în artă. Artiștii sunt tot mai interesați de cele mai noi tehnologii și întrebarea este dacă ce creează un algoritm poate purta titulatura de ”operă de artă”.This portrait, however, is not the product of a human mind. It was created by an artificial intelligence, an algorithm defined by that algebraic formula with its many parentheses. And when it went under the hammer in the Prints & Multiples sale at Christie’s on 23-25 October, Portrait of Edmond Belamy sold for an incredible $432,500, signalling the arrival of AI art on the world auction stage.