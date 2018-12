VIDEO Programul AlphaZero de la Google și-a uimit creatorii prin modul în care a câștigat la șah. Și-a dezvoltat propria intuiție și strategii cu totul neașteptate, bazate pe curaj și joc la sacrificiu

Sah Alpha Zero

În decembrie 2017 Deep Mind anunța că Alpha Zero a ajuns să joace la fel de bine precum marii-maeștrii ai șahului, după ce a jucat cu el însuși milioane de jocuri și apoi cu Stockfish, cel mai bun program de șah.









După un an de analiză a jocurilor programului Alpha Zero și de către mari-maeștrii, Deep Mind a anunțat cu satisfacție că modul în care soft-ul joacă șah este uimitor. În lupta cu Stockfish, din 1.000 de partide, Alpha Zero a câștigat 155 și a pierdut șase, restul fiind remize.

”Nu îmi pot ascunde satisfacția pentru că joacă într-un stil foarte dinamic, precum al meu”, spune celebrul Garry Kasparov despre soft-ul Deep Mind.Marii-maeștrii care au analizat stilul de joc spun că este uimitor cât de dinamic și neconvențional joacă și cât de mare este capacitatea de a improviza.Matthew Sadler, unul dintre cei care au analizat jocurile computer-ului, spune că Alpha Zero joacă foarte agresiv și este dispus să-și sacrifice piesele pentru superioritate pozițională. Acceptă pierderi care par să aducă un dezavantaj temporar, însă se dovedesc câștigătoare pe termen lung. Alpha Zero pune accent pe mobilitatea pieselor sale și încearcă să reducă la minim mobilitatea pieselor adversarului.”Pentru că a învățat totul singur și deci nu a fost sub nicio constrângere a tradiției legată de joc, și-a dezvoltat propriile intuiții și strategii, adăugând un set de idei noi expansive și incitante care îmbogățesc secole de gândire despre jocul de șah”, spun cei de la DeepMind.