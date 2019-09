Cazul Caracal, la FBI - Cum stabilesc specialiștii FBI profilul psihologic al criminalilor în serie

În anii 80 a început să funcționeze sistemul de profiling al FBI când agenții au ajutat la prinderea unui ucigaș în serie din Atlanta. Creatorii metodelor moderne de profiling ale FBI sunt John Douglas și Roy HazelwoodFBI are un departament specializat numit Behavioral Analysis Unit care este parte a diviziei National Center for the Analysis of Violent Crime, divizie înființatată în 1984, în mandatul lui Ronald Reagan. Departamentul se ocupă de investigarea infracțiunilor violente. Acțiunile și comportamentele crminale sunt analizate cu unelte psihologice, dar și computerizate.Prin ”profilarea infractorului” sunt indicate caracteristicile de personalitate ale autorului unei infracțiuni, ținându-se cont de mai multe tipuri de analize. Este cercetat și locul faptei, este analizat în detaliu trecutul infractorului și se ține cont și de cele mai noi teorii din psihologie.Profilarea este folosită mai ales la infractori care au comis fapte extrem de grave, de exemplu criminali în serie, ucigași de copii și pentru alte infarcțiuni comise cu violență.Analiza făcută de profileri încearcă să prevadă și ce ar putea face în viitor infractorul, ce ținte ar putea urma, iar în acest context se poate stabili cum ar putea fi prins în capcană și. mai ales, viitoarele ținte ar putea fi prevenite și protejate. De exemplu, la un criminal în serie care a făcut multe victime se fac predicții pornind de la vârsta victimelor, de la momentul în care au fost comise crimele și de la locurile unde au fost comise.Cum se face profiling-ul? Pe scurt, sunt câteva etape. Întâi sunt strânse toate datele despre locul crimei, suspecți, victime și martori. Toate aceste date sunt analizate și se trag primele concluzii pentru a se vedea dacă avem de-a face cu un criminal în serie sau dacă făptuitorul este o persoană extrem de inteligentă care ar putea comite noi fapte.Apoi se reconstruiește comportamentul criminalului, practic modul în care a comis crima și se insistă pe găsirea ”semnăturii” criminalului, practic ceea ce făptuitorul face pentru a-și satisface nevoile psihologice care l-au determinat să comită crima. Psihologii de la FBI ajung apoi la întocmirea profilului psihologic al făptuitorului care conține multe date despre trecutul lui, despre mediul în care a trăit, despre familie, prieteni. Sunt în această etapă stabilite și eventualele metode de interogare care ar trebui utilizate în anchetă. Mai multe despre cum se fac profilingul FBI puteți citi aici FBI face diferența între două tipuri de infractori ”disorganized offenders” și ”organized offenders”. Acești criminali ”organizați” sunt greu de prins fiindcă fac totul pentru a-și acoperi urmele, citesc și au date despre cum funcționează investigațiile polițienești și urmăresc presa pentru a vedea ce se scrie despre fapta comisă.”Organized Offenders” comit crime atent premeditate și puse la cale în detaliu. La locul faptei sunt puține indicii, iar acești criminali bine organizați au comportament antisocial, fac diferența dintre bine și rău, dar nu au remușcări.Cei ”dezorganizați” nu-și plănuiesc crimele și la locul faptei sunt indicii utile anchetatorilor. De multe ori sunt fie tineri, fie sub influența alcoolului sau a drogurilor când comit fapta sau suferă de o boală psihică. În multe cazuri acești criminali proveneau din familii dezorganizații și au fost abuzați de rude în copilărie.Cel care vrea să fie profiler FBI trebuie să termine FBI Academy și apoi devine agent și este trimis cu misiuni în diverse locuri (FBI Field Office) și este integrat în echipe (Squad) care se ocupă de investigații. După mai mulți ani de muncă pot da examen pentru a intra în depatamentul specializat BAU.Cei mai mulți profileri au între 7 și 15 ani de experiență la FBI și au cunoștiințe de psihologie, sociologie, retorică, matematică, statistică și scriitură.