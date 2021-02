Elon Musk spune că la una dintre companiile sale se fac teste cu o maimuță care poate juca jocuri video prin intermediul unui cip implantat în craniu

Ideea la care lucrează Neuralink (care s-a înființat în 2017 și are 200 de cercetători) este că în caz de leziuni ale măduvei spinării, un implant poate fi pus în dreptul leziunii și poate să facă să se miște membrul paralizat, ocolind circuitele de transmisie neurologică ce au fost distruse. Musk a mers și mai departe și a spus că, în viitor, aceste cip-uri ar putea ajunge să redea capacitatea de mișcare pentru orice membru paralizat al corpului.Acum mai bine de patru ani Elon Musk promitea că va dezvolta prin compania Neuralink un implant discret și nedureros care va permite creierului uman să comunice cu computerele, totul fiind parte a unui proiect super-ambițios care ar permite acestor implanturi să ajute la vindecarea unor boli precum paralizia. Musk a prezentat în septembrie 2020 primele implanturi cerebrale, puse însă pe creierul unor porci.Elon Musk prezenta lumii porcul Gertrude care are implantat în creier un cip de mărimea unei monede. Un al doilea porc, Dorothy, a avut un implant, dar nu-l mai are, iar al treilea porc, Joyce nu a avut un implant. Gertrude a adulmecat și a râmat paiele și pe monitoare a apărut un grafic care a indicat activitatea neuronală. Procesorul implantat în creier trimitea semnale wireless ce indicau activitatea neuronală din zona botului, când porcul căuta mâncarea.Acum, Musk spune că unei maimuțe i-a fost implantat un cip în craniu și oamenii de la Neuralink au conectat acel cip la creier, cu ajutorul unor cabluri minuscule.”Nu pare deloc o maimuță nefericită. Nici nu-ți poți da seama unde am pus implantul, doar că i-a fost ras părul în zona aceea și are o creastă de păr”, spune Musk care a mai spus că ar fi cool dacă maimuțele ar putea să joace cu mintea o variantă a cunoscutului joc Pong.Proiectul lui Musk este privit cu scepticism de mulți experți din domeniul neuroștiințelor și oamenii se întreabă dacă Neuralink chiar poate realiza inovații atât de uimitoare în domeniul implanturilor. Un profesor citat de BBC spunea că un obstacol important în calea tehnologiei ține de uluitoarea complexitate a creierului uman. După ce Neuralink va avea înregistrările neuronale, compania va trebui să le și decodeze, iar acolo se va vedea și cât de multe lucruri nu înțelegem despre creierul uman și despre cum funcționează el, indiferent de cât de multe înregistrări ale activității neuronale avem.Sursa: CNBC