Premieră medicală. Cercetătorii au reușit să trateze depresia cu ajutorul unui implant cerebral: „Un progres incredibil”

„Când am fost stimulată prima oară, am simţit cea mai intensă senzaţie de bucurie iar depresia mea a fost un coşmar îndepărat pentru un moment. Era pentru prima oară când am râs sau zâmbit spontan în ultimii cinci ani”, declară Sarah, pacienta tratată.Într-o primă fază cercetătorii au reuşit, cu ajutorul unui implant cerebral, să localizeze zona cerebrală a acesteia în care se manifestau simptome depresive. Ei au decis ulterior să instaleze un implant permanent care să detecteze activitatea „specifică depresiei”, în amigdala cerebrală a tinerei.Acest procedeu permite implantului să transmită zilnic aproximativ 300 de mici descărcări electrice nedureroase creierului tinerei pentru tratarea depresiei.Acest experiment este un „progres incredibil în cunoaşterea noastră a funcţiei cerebrale care stă la baza bolilor mentale”, a declarat coordonatoarea proiectului, Katherine Scangos, profesor asistent de psihiatrie clinică la Universitatea California din San Francisco.Tânăra pacientă consideră că începe o nouă viaţă după cinci ani de suferinţă, apreciind că această terapie i-a redat „o viaţă ce merită să fie trăită”.Intervenția a costat aproximativ 35.000 de dolari.