Iată ce au căutat online oamenii de știință în 2018: Inteligenţă artificială, cancer, big data. Plus: Ce termeni științifici au căutat oamenii din întreaga lume

Datele privind termenii de căutare pentru 2017 și 2018 au fost furnizate Nature de baza de date științifice Scopus, care indexează rezumatele și referințele din mii de reviste."Cancerul" ocupă primul loc în ambii ani. Intrările noi din 2018 indică o creștere a preocupării pentru ‘machine learning’ and ‘deep learning’, "inteligența artificială" (AI) a urcat de pe locul al treisprezecelea pe locul patru.1. Cancer2. Atac de cord3. Inima4. Schimbări climatice5. Diabet zaharat6. Big Data7. Grafen8. Atac de cord și stres9. Stres10. Internet of things1. Cancer2. Blockchain3. Big Data4. Inteligența artificială5. Atac de cord6. Educație7. Marketing8. Schimbări climatice9. Inima10. Industry 4.0Cercetarea AI începe să dea rezultate. "Mulți cercetători au primit finanțări pentru a produce rezultate", spune Kanta Dihal, de la Universitatea din Cambridge, Marea Britanie. Există numeroase anunțuri despre noi institute de cercetare legate de AI și programe de cercetare noi înființate."Big data" au urcat de pe șase pe locul al treilea. "În 2018 a existat o mare preocupare în legătură cu modul în care big data influențează lumea", spune Dihal.Google a furnizat o listă a celor mai căutati termeni științifici la nivel global în orice limbă, iar Nature a filtrat termenii referitori la emisiunile de televiziune (inclusiv The Big Bang Theory), filme (cum ar fi Jurassic Park), companii (inclusiv 23andMe ), jocuri (cum ar fi Jurassic World Evolution) sau site-uri specifice legate de știință sau matematică.Topul este acesta:1. Aria cercului2. Viteza luminii3. Aria triunghiului4. Circumferința unui cerc5. Volumul unui cilindru6. Neil deGrasse Tyson7. Moartea lui Stephen Hawking8. Ziua Pământului 20189. Indicele calității aerului10. Teorema lui Pitagora