Miere sintetică produsă de bacterii-premiată la o competiţie a Massachusetts Institute of Technology

O echipă de studenţi de la Technion Israel Institute of Technology a fost premiată pentru inventarea unei tehnici de obţinere a mierii cu ajutorul unor bacterii reprogramate în laborator, la un concurs organizat de prestigiosul Massachusetts Institute of Technology din SUA, potrivit Mediafax care citează israel21c.org.La nivel mondial, populaţia de albine este într-un continuu declin, motiv pentru care mierea ar putea ajunge în curând să fie un produs de lux.Echipa de 12 studenţi a reuşit să reprogrameze bacterii Bacillus subtilis în laborator, astfel încât acestea să "înveţe" să producă miere.Efortul studenţilor a fost răsplătit cu o medalie de aur la cea mai recentă ediţie a competiţiei iGEM (International Genetically Engineered Machine), care a avut loc în Boston, SUA, la începutul lunii noiembrie, şi la care au participat aproximativ 300 de echipe de cercetători de la universităţi din lumea întreagă.Aceasta a fost a şasea medalie obţinută de o echipă de studenţi de la Technion la competiţia iGEM, de la debutul acesteia, în 2004. Competiţia este organizată de prestigiosul Massachusetts Institute of Technology şi le oferă studenţilor posibilitatea de a experimenta în biologia sintetică.În afară de inovaţii ştiinţifice, o altă componentă importantă a competiţiei este crearea de noi afaceri. Astfel, echipa de la Technion şi-a creat deja propriul site şi are şi un nume pentru companie, BeeFree."Ideea noastră este de a crea în mod sustenabil miere BeeFree folosind bacterii, care vor procesa o soluţie similară nectarului folosind enzime secretate care imită mediul din stomacul albinei", se arată pe acest site.Echipa a colaborat cu două firme de tehnologie israeliene, Bio-castle, care fabrică un produs ce elimină în mod ecologic substanţele care contaminează apa - pe care l-au folosit pentru a colecta proteinele necesare obţinerii mierii sintetice -, şi Tsuf Globus, care comercializează "miere medicinală" din plante.Anterior, o altă echipă de la Technion a pus la punct o tehnologie pe bază de bacterii prin care se pot detecta substanţele toxice din apă şi alimente. Iar o alta a conceput un dispozitiv de prevenire a alopeciei bazat pe activitatea bacteriilor din organism.