​VIDEO De ce lansarea rachetei lui Elon Musk este un moment de referinta pentru explorarea spatiului

Raman imagini memorabile dupa cea mai spectaculoasa lansare SpaceX: masina rosie Tesla plutind in spatiu si cele doua boostere care aterizeaza simultan la Cape Canaveral.SpaceX spune ca Falcon Heavy este cea mai puternica racheta construita vreodata si ca este capabila sa puna pe orbita sateliti de mari dimensiuni, dar si sa transporte oameni si incarcatura catre Luna.Companiile private nu sunt prezente de putin timp in industria zborurilor spatiale, insa rolul lor este tot mai important si fac lucruri tot mai complexe. Cel mai mult se poate simti la partea de costuri, mai ales ca o parte tarile mari nu mai sunt atat de dispuse sa investeasca masiv in misiuni spatiale. Daca unele companii private pot face totul mai ieftin, acest lucru nu poate fi decat pozitiv.Un analist citat de AFP spune ca, spre exemplu, o varianta ar fi ca pe viitor NASA sa renunte la colaborarea cu rusii in unele misiuni, si sa apeleze la serviciile SpaceX.Un aspect extrem de improtant tine de faptul ca parti ale rachetei sunt recuperate dupa lansare si pot fi apoi reutilizate. Evenimentul de ieri a dovedit asta, doua dintre cele trei elemente propulsoare ale rachetei fiind recuperate. Miscarea este esentiala pentru a reduce la maxim costurile.Noua racheta poate transporta incarcaturi record, dar ne putem imagina ce ar putea urma pe termen lung.Musk are planuri indraznete, cel mai celebru fiind cu stabilirea unei colonii pe Marte, insa, daca plasarea unor sateliti pe orbita este viabila, ducerea unor astronauti cat mai departe de Pamant si mentinerea acesora in viata este un pariu mult mai greu de tinut.In deceniile ce urmeaza am putea vedea exploatari miniere pe asteroizi sau am putea vedea misiuni de explorare in detaliu pe diverse Planete, riscurile financiare putand fi impartite intre mai multe state care semneaza inainte intelegeri prin care isi aloca diverse zone de explorare.Scenariul apare intr-o analiza Reuters care face o comparatie cu Marea Epoca a Explorarilor din secolele XVI si XVII cand marile monarhii europene au infiintat companii private care erau dornice sa-si asume riscul de a explora teritorii indepartate. Cateva dintre ele, cum ar fi Compania Olandeza a Indiilor de Est, au devenit extrem de puternice, ajungand sa aiba propria armata.Paralela este facuta cu viitorul: guvernul SUA a ajutat la inventarea internetului si acum marile companii private domina mediul online. La fel ar putea fi si cu spatiul.Lansarea Falcon Heavy a fost un eveniment urmarit de milioane de oameni curiosi sa vada cum va arata masina Tesla in spatiu. Pozele au fost superbe si Musk continua sa-i incante pe oameni, chiar daca o parte dintre proiectele sale par de fille SF iar compania Tesla a lansat modelele cu intarziere mare.Reamintim ca SpaceX a lansat cu succes, de la Cape Canaveral, Falcon Heavy, cea mai puternica racheta din lume la momentul actual, iar incarcatura a fost eliberata cu suuces pe orbita Pamantului, potrivit.Dupa doua minute de zbor, doua dintre cele trei propulsoare s-au stins inainte de a se intoarce pe Pamant unde au aterizat vertical, dar al treilea propulsor avea sa rateze aterizarea pe o barja plutitoare pe Oceanul Atlantic, ceea ce nu umbreste insa succesul urias al lui Elon Musk.Surse: Reuters, Le Monde, AFP, The Guardian