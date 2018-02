Un asteroid de dimensiuni mici va trece in aceasta noapte foarte aproape de Pamant

2018 CB este cel de-al doilea asteroid de dimensiuni mici care va trece prin apropierea planetei noastre in aceasta saptamana, potrivit NASA."Desi 2018 CB este relativ mic, ar putea fi mult mai mare decat asteroidul care a intrat in atmosfera deasupra Celeabinsk, Rusia, in urma cu aproape cinci ani, in 2013", a declarat Paul Chodas, director in cadrul Centrului pentru Studierea Obiectelor aflate in Apropiere de Pamant din cadrul Laboratorul de Propulsie cu Jet din Pasadena, statul California."Nu se intampla des ca asteroizii de asemenea dimensiuni sa se apropie atat de mult de planeta noastra - poate doar o data sau de doua ori pe an", a precizat Chodas.Asteroidul descoperit la 4 februarie de astronomi din cadrul Catalina Sky Survey (CSS) din apropiere de Tucson, Arizona, se va afla cel mai aproape de Pamant vineri, la ora 22.30 GMT, noteaza Daily Express.Potrivit NASA, 2018 CB nu va reprezenta un risc pentru Pamant, deplasandu-se la o distanta de aproximativ 64.000 de kilometri, adica destul de aproape dupa standardele spatiale.Distanta dintre Luna si Pamant variaza intre circa 356.400 de kilometri la perigeu si 406.700 de kilometri la apogeu.NASA detecteaza in fiecare an aproximativ 1.500 de noi obiecte aflate in apropierea Pamantului. Mici asteroizi trec intre planeta noastra si Luna de mai multe ori pe luna.Un asteroid ce a fost inclus de NASA in categoria corpurilor ceresti "potential periculoase" a trecut pe langa Terra la 4 februarie, la o distanta de 4,2 milioane de kilometri. Asteroidul 2002 AJ129, cu un diametru de aproximativ 1,1 kilometri, a trecut pe langa planeta noastra cu o viteza de 108.000 kilometri pe ora.Pamantul nu se va confrunta cu un risc semnificativ de a fi lovit de un asteroid cunoscut in urmatorii cel putin 100 de ani, precizeaza CNN.