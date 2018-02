Recordul pentru cea mai indepartata imagine preluata de pe Pamant a fost doborat dupa 28 de ani

Pe 5 decembrie, nava spatiala a preluat o imagine de la o distanta de 6,12 miliarde de kilometri departare de Pamant - clusterul de stele galactice "Wishing Well".Doua ore mai tarziu, New Horizons si-a doborat propriul record atunci cand a preluat imagini cu doua obiecte situate la marginea sistemului solar. Desi NASA nu a spus inca distanta exacta de la care au fost realizate aceste imagini, nava spatiala parcurge in jur de 1,1 milioane de kilometri in fiecare zi.Recordul pentru cea mai indepartata imagine de Pamant obtinuta pana acum i-a apartinut lui Voyager 1 si faimoasei sale imagini Pale Blue Dot.Pe 14 februarie 1990, nava spatiala a captat o imagine a Pamantului de la o distanta de 6,06 miliarde de kilometri.