Telescopul spatial Kepler se apropie de sfarsitul misiunii

Telescopul spatial Kepler se apropie cu pasi vertiginosi de sfarsitul misiunii sale in spatiu. In pofida problemelor tehnice pe care le-a intampinat, inginerii au reusit, venind cu o solutie ingenioasa de control al orientarii in spatiu, sa ii prelungeasca viata, reusind sa ofere comunitatii astronomice sansa de a derula campania de observatie intitulata sugestiv K2, potrivit Space Alliance.Kepler a ajuns astfel sa identifice pana astazi 4496 de exoplanete candidate, din care 2341 au fost deja confirmate. Din aceastea, 622 de candidate vin din perioada K2, cu 197 de cazuri confirmate.Dar solutia de care aminteam mai devreme, o combinatie de stabilizare naturala, folosind fluxul solar si de stabilizare comandata cu ajutorul motoarelor de la bord, desi functionala este departe de a fi si economica. Hidrazina, stocata initial doar pentru mici manevre sau pentru desaturarea periodica a rotilor volante, este acum folosita frecvent si ne apropiem vertiginos de golirea rezervoarelor.Fara posibilitatea de a isi pastra orientarea in spatiu, Kepler, desi altfel perfect functional din punct de vedere al instrumentatiei, va fi nefolosibil pentru astronomi si astfel, misiunea sa se va incheia.Cand se va intampla acest lucru este deocamdata destul de greu de precizat: in primul rand datorita perturbatiilor externe, datorate conditiilor de vreme in spatiu, in permanenta schimbare, apoi datorita incertitudinilor in aproximarea consumului de pana acum.Un lucru este sigur: echipa de operare a telescopului va optimiza pana la capat consumul, incercand sa prelungeasca viata sa cat mai mult. Deocamdata suntem in plina campanie 16, pana la sfarsitul anului campaniile 17, 18 si 19 ar trebui sa se deruleze, insa nu este sigur ca rezervele de combustibil vor fi suficiente si pentru acestea, potrivit Space Allliance.