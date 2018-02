Elon Musk vrea sa creeze o retea de 11.000 de sateliti care sa furnizeze acces la internet oriunde in lume

SpaceX va incepe prin plasarea a doi sateliti de comunicatii pe orbita inferioara si testarea lor prin conectarea cu statii de la sol, inclusiv una la sediul Tesla. Daca testele vor arata ca furnizarea de servicii de internet de mare viteza este posibila si viabila, scopul este sa fie creata o "constelatie" de 11.000 de sateliti care vor forma o retea interconectata (mesh network) ce ar trebui sa acopere tot globul.Planul este considerat promitator fiindca va creste cantitatea de date ce va fi transmisa, iar traficul web va creste si el puternic, mai ales ca in cativa ani vor fi lansate pe scara larga servicii 5G. In plus, dupa 2025 este de asteptat ca masinile autonome sa apara pe strazi in numar crescator si nevoia de conexiuni rapide la internet va fi foarte mare.Industria comunicatiilor prin satelit a avut ani grei la inceputul noului mileniu si au existat si falimente rasunatoare. Insa avansul tehnologiei a permis miniaturizarea satelitilor si pot fi plasati pe orbita sateliti mai ieftini, mai mici si mai ales utili in diverse industrii, precum agricultura sau energia.Compania lui Musk a inceput in 2014 testele cu sateliti, dar proiectul nu a fost prioritar, SpaceX concentrandu-se pe rachetele Falcon 9 si Falcon Heavy.