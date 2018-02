Lumina unei supernove produse acum 10,5 miliarde de ani ''abia acum luci vederii noastre''

O echipa internationala de astronomi coordonata de Universitatea din Southampton a publicat un studiu in care descrie cea mai indepartata supernova observata pana in prezent, o explozie a unei stele masive produsa acum 10,5 miliarde de ani si a carei lumina a fost detectata abia recent de observatoarele terestre, informeaza AFP.Aceasta descoperire este cu atat mai interesanta cu cat Universul are varsta estimata la 13,8 miliarde de ani, iar aceasta stea supermasiva s-a aprins in "zorii" Universului. Supernova cu nume de catalog DES16C2nm a fost detectata in cadrul proiectului Dark Energy Survey (DES), o colaborare internationala care-si propune cartografierea a cateva sute de milioane de galaxii pentru a afla mai multe despre misterioasa energie intunecata - forta teoretica despre care se crede ca determina expansiunea accelerata a Universului, potrivit Agerpres