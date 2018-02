NASA vrea sa inceapa sa trimita oameni pe Luna, la finalul anului 2020

NASA a sustinut ca vrea sa inceapa aselenizarea pe suprafata Lunii, colonizarea planaetei Marte nefiind considerata o prioritate in acest moment, scrie IFL Science. Robert Lightfoot, in calitate de administrator al NASA, a expus recent planurile agentiei spatiale pana in 2030. "Vom avea parte de zboruri constante spre si dinspre Luna, care ne vor permite sa ne ducem la indeplinire munca pe care ne-am propus-o", a declarat acesta.Misiunile vor fi facute posibile de o statie spatiala lunara pe care NASA planuieste sa o construiasca si care poarta denumirea de Lunar Orbital Platform-Gateway. Prima parte a acesteia, unitate de propulsie si putere, va fi lansata in 2022.Incepand cu anul 2023, agentia planuieste sa construiasca habitate pe statia spatiala, care vor fi pozitionate relativ aproape de Luna. Acestea vor fi construite special sa ii permita echipajului sa petreaca in spatiu intre 30 si 60 de zile.NASA va incepe initial cu misiuni robotice de aselenizare, urmand ca mai apoi sa treaca la misiunile mai complexe, care sa duca oamenii pe suprafata Lunii.Statia spatiala va fi folosita pentru a explora Luna si resursele ei, dar si pentru cercetarile stiintifice si tehnologice si pentru viitoarele calatorii in spatiu.