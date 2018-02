Microorganismele acvatice, de mari adancimi, ar putea supravietui in spatiu, pe luna lui Saturn

Bacteriile de pe fundul oceanului ar putea supravietui in conditii create special pentru a le imita pe cele de pe luna lui Saturn, Enceladus, potrivit cercetatorilor care investigheaza potentialul ca formele extraterestre de viata sa supravietuiasca pe Pamant, potrivit The Guardian. Descoperirile ar putea creste interesul fata de Enceladus, care a ajuns in topul locatiilor din sistemul nostru solar care ar putea prezenta conditiile propice dezvoltarii vietii extraterestre.Anul trecut, NASA a anuntat ca sonda spatiala Cassini a identificat pe suprafata lunii lui Saturn apa, gheata si ingrediente chimice necesare vietii. Cassini a identificat prezenta hidrogenului, care indica existenta unor surse active de energie la suprafata lunii, similare fisurilor hidrotermale de pe Terra.Microorganismele gasite pe Pamant, cunoscute ca arhee metalogene, se folosesc de dioxidul de carbon si de hidrogen ca surse de energie si elibereaza metanul. Urme de metan au fost inregistrate si de Cassini, dar este imposibil de precizat daca aceastea proveneau in urma reactiilor biologice sau geochimice.Cercetatorii au testat daca microorganismele acvatice, de mari adancimi, ar putea supravietui in conditiile de pe Enceladus. Rezultatele studiului par sa indice ca da, cel putin in teorie.Una dintre aceste specii, numite Methanothermococcus okinawensis, a supravietuit indiferent de presiune, temperatura si toxicitatea din mediu.Chiar daca viata de pe Enceladus, daca exista, ar fi cel mai probabil diferita de cea de pe Pamant, aceste simulari sunt un pas inainte pentru stiinta.