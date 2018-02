Semnale legate de nasterea primelor stele din Univers ar putea sa fi fost detectate

Observarea acestor semnale de catre un mic radiotelescop instalat in Australia are nevoie insa de confirmarea de catre alte instrumente si de alte echipe de cercetatori.Dar intensitatea semnalelor observate lasa sa se creada ca Universul s-a racit mai repede decat se credea, ceea ce ar putea conduce la revederea modelelor cosmologice si ar putea permite o mai buna intelegere a misterioasei materii negre, invizibila pentru telescoape."Aparenta detectare a semnaturii primelor stele in Univers va fi o descoperire revolutionara daca ea rezista in timp", a declarat Brian Schmidt, premiul Nobel pentru fizica in 2011, care se declara "entuziasmat"."Trebuie sa ramane foarte prudenti pentru moment", a precizat Benoit Semelin, astrofizician de la Observatorul din Paris. "Dar, daca observarea este confirmata, e o descoperire majora deoarece ar implica modelele privind nasterea Universului", adauga el.