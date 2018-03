Hubble a facut publice noi imagini cu doua galaxii care sunt in curs de fuzionare si care s-au “ciocnit intr-un accident galactic”

Galaxii in curs de fuzionare in sistemul Arp 256

Galaxiile nu sunt insule de stele statice - sunt dinamice si mereu schimbatoare, constant puse pe miscare in intunericul Universului. Uneori, asa cum se vede intr-o imagine suprinsa de Hubble, galaxiile se pot ciocni intr-un accident de proportii cosmice, arata un comunicat al Telescopului spatial Hubble, insotit de fotografiile facute de Observator astronomic.





O noua imagine spectaculoasa a fost realizata de Camera de supraveghere avansata (ACS) a Hubble si de Camera Wide Field 3 (WFC3).





Este o noua versiune a unei imagini deja publicata in 2008, care facea parte dintr-o colectie mare de 59 de imagini ale galaxiilor care fuzioneaza.





La 350 de milioane de ani-lumina distanta, in constelatia lui Cetus (The Sea Monster), o pereche de galaxii spirale tocmai au inceput o fuziune magnifica, transmit reprezentantii Telescopului spatial, care detaliaza pe marginea imaginilor surprinse in momentul in care cele doua ansambluri se cionesc.





Desi nucleele lor sunt inca separate de o distanta mare, formele galaxiilor sistemului Arp 256 sunt distorsionate in mod impresionant. Galaxia din partea superioara a imaginii contine panglici luni, extinse de gaz, praf si stele (Tidal tails - o regiune subtire formata din stele si gaz interstelar care se extinde dintr-o galaxie in spatiu, n.r.).





Galaxiile sunt "aprinse" de regiuni orbitoare din cauza formarii unor noi stele: focurile de artificii albastre sunt "pepiniere" stelare, noteaza reprezentantii telescopului.





Arp 256 a fost catalogata pentru prima data in 1966, fiind una din cele 338 de galaxii prezentate in Atlasul Galaxiilor Peculiare. Scopul catalogului a fost sa ilustreze exemplele structurilor ciudate si minunate gasite in galaxiile din apropiere, pentru a oferi instantanee ale diferitelor etape ale evolutiei galactice. Aceste galaxii particulare sunt ca un experiment natural expus la o scara cosmica si prin catalogarea lor, astronomii pot intelege mai bine procesele fizice care distrug spiralele si galaxiile eliptice in forme noi.