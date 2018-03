​VIDEO Elon Musk promite ca in 2019 vor fi primele teste cu nava care ar trebui sa ajunga pe Marte. Cum vede celebrul fondator al Tesla legile de pe viitoarea colonie si forma de guvernamant

"Construim prima nava interplanetara in prezent si cred ca vom putea face zboruri scurte de test in prima parte a anului viitor", spune Musk. El a prezentat anul trecut racheta BFR (Big Falcon Rocket) cu care promitea ca vor putea fi facute zboruri extrem de rapide intre doua locuri de pe Pamant, astfel incat, spre exemplu, sa poti ajunge in jumatate de ora din New York la Shanghai.Apoi, in cativa ani, planul este sa fie realizata o racheta capabila sa ajunga pe Marte si primele misiuni vor fi cargo, in 2022, iar cativa ani mai tarziu ar trebui sa poata fi transportati si primii oameni, ca inceput pentru constructia coloniei.Musk spune ca vrea sa le arate tuturor ca nava poate fi construita si ca zborul spre Marte este posibil. "Multi cred ca nu se poiate face, dar daca le aratam ca se poate, ridicam miza si alte companii vor construi vehicule interplanetare de transport".Foarte multi au ras de planurile lui Musk si mai ales de termenele date, extrem de nerealiste, in conditiile in care vprbim de o misiune care costa enorm si implica riscuri uriase. Criticii lui Musk spun ca pana la Marte, el nu s-a tinut de cuvant nici pe Pamant, unde modelele Tesla au ajuns pe piata cu doi ani intarziere.Musk spune ca stabilirea unei colonii pe Marte vine cu oportunitati uriase pentru antreprenori, fiindca va fi nevoie de absolut orice acolo "de la turnatorii, pana la pizzerii". Fondatorul SpaceX a facut si un joc de cuvinte care a amuzat publicul:Celebrul antreprenor a spus ca o astfel de colonie nu va fi o supapa de scapare pentru bogatii lumii, ci o incercare pentru cei foarte indrazneti. "Pentru primii oameni care vor calatori pe Marte va fi mult mai periculos, va fi ca anuntul (contestat) al celebrului explorator Ernest Shackleton. "Va fi greu, periculos si cu mari sanse de a muri. Cu atat mai mare va fi multumirea pentru cei care vor supravietui".Musk a vorbit cu nonsalanta si despre cum ar vedea legile pe colonia martiana si despre cum aceasta colonie trebuie construita pana cand izbucneste un nou razboi mondial pe Pamant. Celebrul vizionar este popular si datorita acestui lucru: vorbeste cu optimism despre lucruri care par demne de filmele SF.La festivalul SXSW Elon Musk a fost intrebat si cum vede forma de guvernamant a viitoarei colonii martiene, iar el a raspuns ca democratia directa este cea mai buna varianta."Oamenii voteaza direct pentru ce este nevoie, in loc sa existe un guvern reprezentativ (...) Poate ca va fi nevoie de o majoritate de 60% pentru a trece o lege, insa orice numar peste 40% ar trebui sa fie suficient pentru a abroga o lege". El spune ca ar trebui sa fie mai usor sa scapi de o lege, decat sa institui o lege. In plus, textele legilor ar trebui sa fie scurte si foarte usor de inteles.El a mai spus ca este foarte important ca oamenii sa ajunga pe Planeta Rosie pana cand va izbucni "probabil" un nou Razboi Mondial aici pe Pamant. O colonie pe Marte va reduce sansele ca pe Pamant sa fie o noua "Epoca Intunecata" pe Terra, daca un razboi nuclear va face ravagii.Surse: USA Today, CNN