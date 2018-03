Experimentul gemenilor: NASA a descoperit ca ADN-ul astronautului nu se mai potriveste cu cel al fratelui geaman identic

Rezultatele preliminare ale experimentului unic in istorie la care au participat doi gemeni identici, Scott si Mark Kelly, ii aduce pe cercetatorii NASA mai aproape de demonstrarea paradoxului gemenilor a lui Einstein, potrivit CNN A petrece un an in spatiu nu schimba doar aspectul fizic ci transforma si genele. Rezultatele preliminare ale NASA asupra gemenilor au aratat ca 7% din genele lui Scott Kelly nu au revenit la normal dupa intoarcerea sa pe pamant de acum doi ani.Studiul a urmarit ce s-a intamplat cu Kelly inainte, in timpul si dupa ce a petrecut un an la bordul Statiei Spatiale Internationale, aceasta fiind cea mai lunga perioada petrecuta de un american in spatiu, comparativ cu fratele sau geaman, Mark, care a ramas pe pamant.NASA a descoperit ca fostii gemeni identici nu mai sunt compatibili din punct de vedere genetic. Noile rezultate preliminare ale acestui studiu unic asupra lui Scott, in prezent pensionat, au fost lansate in ianuarie la "2018 Investigator's Workshop" pentru Programul de Cercetare Umana al NASA.In 2017, NASA a publicat primele rezultate preliminare in cadrul aceluiasi Workshop. Per total, descoperirile din 2018 le confirma pe cele din 2017, cu unele adaugiri.