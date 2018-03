Asteroidul interstelar Oumuamua provine, cel mai probabil, dintr-un sistem binar de stele

Un sistem binar reprezinta un sistem cu doua stele, care orbiteaza un centru comun.Autorii studiului au analizat eficienta sistemelor stelare binare in ceea ce priveste ejectarea obiectelor. Acestia au analizat, totodata, cat de comune sunt aceste sisteme in Galaxie.Oamenii de stiinta au descoperit ca obiectele stancoase, precum Oumuamua, sunt mult mai probabil sa provina dintr-un sistem stelar binar, intrucat aceste sisteme sunt mai eficiente in expulzarea materialului decat cele cu o singura stea.Mai mult, se pare ca asteroidul a fost expulzat din sistem in timpul formarii planetelor respectivului sistem. Asteroidul Oumuamua a fost descoperit pe 19 octombrie 2017 , de catre un cercetator ce foloseste un sistem sofisticat de telescoape de la Universitatea din Hawaii, sistem ce scaneaza continuu universul pentru a observa un astfel de eveniment.Obiectul, cu un diametru de 400 de metri, a intrat imediat in atentia cercetatorilor datorita orbitei sale extreme, el venind din directia constelatiei Lira, aflata aproape vertical deasupra planului eliptic pe care planetele si alti asteroizi orbiteaza Soarele.Studiul este publicat in revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.