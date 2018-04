VIDEO Care este recordul de timp petrecut in spatiu?

In momentul de fata statistica zborurilor cu echipaj uman arata in felul urmator in privinta timpului petrecut in spatiu (considerat ca perioada neintrerupta, nu cumulat pe parcursul mai multor zboruri):locul 1: 437 de zile pentru Valeri Polyakov la bordul lui MIR (09.01.1994 - 22.03.1995)locul 2: 379 pentru Sergei Avdeyev la bordul lui MIR (13.08.1998 - 28.08.1999)locul 3: 365 pentru Vladimir Titov si Musa Manarov la bordul lui MIR (21.12.1987 - 21.12.1988)locul 4: 340 de zile pentru Mikhail Korniyenko si Scott Kelly la bordul lui ISS (27.03.2015 - 01.03.2016)Dupa cum se poate observa, toti sunt astronauti rusi, cu exceptia lui Scott Kelly (NASA), care, parte a expeditiei 46 la bordul ISS, a stabilit un record pentru programul spatial american. Precedentul record american era de 215 zile si apartinea lui Michael Lopez-Alegria (stabilit tot pe ISS intre 18.09.2006 si 21.04.2007), potrivit Space Alliance. De notat deasemenea ca recordul lui Kelly este singurul stabilit pe ISS, restul fiind bifate pe statia MIR, doua dintre ele dupa 1990 si unul chiar inainte de caderea blocului estic. De altfel, acesta din urma este ilustrativ pentru competitia de imagine din timpul razboiului rece, fiind o continuare a misiunii lui Yuri Romanenko (care petrecuse anterior 326 de zile pe MIR si parasise statia pe 29 decembrie 1987), cu scopul declarat de a-i depasi recordul, ceea ce s-a si intamplat, URSS depasind net SUA cu un nou record de 365 de zile, adica fix un an calendaristic.Referitor la recordul absolut din aceasta statistica, al lui Valeri Vladimirovich Polyakov, el a fost stabilit pe parcursul misiunii Soyuz TM-18 / Soyuz TM-20. Polyakov, care este la origine doctor, nu era la prima experienta in spatiu, el mai petrecuse 240 de zile, intre 28.08.1988 si 27.04.1989, la bordul aceleeasi statii MIR, in cadrul expeditiei Soyuz TM-6 / Soyuz TM-7.In total, perioada cumulata pe parcursul celor doua zboruri, el bifeaza 678 de zile, 16 ore si 32 de minute in spatiu, insa se situeaza mult in urma lui Gennady Padalka, care in cele 5 misiuni pe care le-a executat a reusit sa cumuleze 879 de zile. Recordul a fost stabilit in iunie 2015 si batea timpul lui Sergei Krikalev din 2005 (803 zile pe parcursul a 6 misiuni), potrivit