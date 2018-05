​VIDEO NASA a lansat o navă spaţială către Marte, pentru a obţine noi date despre condiţiile de pe planeta roşie

Nava spaţială a fost programată să fie lansată cu o rachetă Atlas V, sâmbătă, la 11.05 GMT (14.05, ora României), de la Vandenberg Air Force Base din California.Proiectul în valoare de 993 de milioane de dolari are scopul de a extinde cunoaşterea condiţiilor de pe Marte, aceste date fiind necesare în vederea trimiterii unor exploratori acolo, precum şi de a dezvălui cum s-au format planetele telurice (ca Pământul) cu miliarde de ani în urmă."Scopul acestei misiuni este acela de a înţelege sistemul solar din faza incipientă. Cum se formează planetele telurice", a spus cercetătorul Bruce Banerdt, joi, potrivit New York Times.Dacă totul se va desfăşura conform planului, nava spaţială ar trebui să ajungă pe suprafaţa planetei roşii pe 26 noiembrie.Numele navei, InSight, este o abreviere de la Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport (Explorarea din interior prin intermediul unor investigaţii ale seismelor, geodeziei şi transportului de căldură).Jim Green, cercetător şef la NASA, a spus că experţii ştiu deja că pe Marte se produc seisme, avalanşe şi căderi de meteoriţi."Dar cât de predispusă la seisme este Marte? Aceasta este o informaţie extrem de importantă pe care trebuie să o obţinem ca exploratori ai planetei Marte", a spus Green.Instrumentul-cheie aflat la bordul navei InSight este un seismometru realizat de Agenţia Spaţială din Franţa.După ce nava ajunge pe Marte, braţul robotizat al acesteia ar trebui să plaseze seismometrul pe suprafaţa planetei.Cel de-al doilea instrument principal este o sondă care va monitoriza fluxul de căldură din subteranul planetei. Acest instrument a fost făcut de Agenţia Spaţială din Germania, în colaborare cu Agenţia Spaţială din Polonia.Sonda va coborî 3-5 metri sub suprafaţa planetei, potrivit NASA - de 15 ori mai adânc decât în oricare altă misiune pe Marte.Înţelegerea temperaturilor de pe Marte este extrem de importantă, în contextul în care NASA plănuieşte să trimită oameni acolo până în anii 2030.Pe timp de vară, temperaturile din timpul zilei în apropierea ecuatorului planetei Marte ar putea ajunge până la 20 de grade Celsius, dar în timpul nopţii acestea pod scădea până la -73 de grade Celsius."Acestea sunt date foarte importante în legătură cu felul în care evoluează planeta. Ca oameni care trăiesc şi lucrează pe Marte, trebuie să putem supravieţui", a mai spus Green.Nava spaţială, alimentată prin baterie şi cu energie solară, este creată pentru a opera timp de 26 de luni pământeşti, sau un an pe Marte - perioadă în care este aşteptat să înregistreze 100 de seisme."Sperăm să dureze mult mai mult", a spus Tom Hoffman, manager de proiect al InSight la Jet Propulsion Laboratory al NASA.Iniţial, lansarea navei spaţiale a fost programată pentru 2016, dar aceasta a fost împiedicată de teste de temperatură care au arătat că exista o problemă cu o parte a seismometrului, pe care apoi inginerii au reparat-o.InSight ar urma să devină prima navă spaţială a NASA care va ajunge pe Marte după Curiosity rover, care a efectuat o misiune în 2012.