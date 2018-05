Astronomii s-au mai apropiat un pas de descoperirea primelor stele

"Am observat galaxia cea mai îndepărtată cunoscută până în prezent și, analizând lumina emisa de cea mai veche stea din această galaxie, am putut demonstra că s-a format la 250 de milioane de ani după Big-Bang", a declarat Nicolas Laporte, de la University College din Londra.Totul a început când o echipă internațională de astronomi au detectat o foarte slabă lucire emisă de oxigenul provenit de la o galaxie îndepărtată (MACS1149-JD1), grație puternicului telescop ALMA și a patru enorme telescoape VLT (Very large telescope) ale Observatorului european sudic ( ESO ).Astronomii au calculat atunci că acest semnat a fost emis acum circa 13,28 miliarde de ani, respectiv la 500 de milioane de ani după Big Bang.Pe lângă câștigarea titlului de "cel mai îndepărtat oxigen descoperit până în prezent de un telescop", această mică lucire a permis oamenilor de știință să realizeze că stelele s-au format în acest loc cu 250 de milioane de ani înainte de emiterea semnalului.Potrivit teoriei comun admise, după Big Bang, acum 14 miliarde de ani, Universul era plin cu un gaz uniform format din elemente ușoare precum hidrogen li heliu, create de imensa explozie.Elemente mai grele, precum fier, carbon sau oxigen, s-au format în nucleele stelelor.Deci, dacă s-a putut detecta oxigenul, atunci "această galaxie adăpostea deja o populație de stele de vârstă avansată”, a explicat Nicolas Laporte, în comunicatul ESO. Formarea lor ar putea atunci fi datată cu doar 250 de milioane de ani după Big Bang.Cercetătorii încearcă să dateze "zorii cosmici", respectiv momentul în care s-au născut primele galaxii, sau când gazul primordial s-a transformat într-un mediu propice vieții."Datarea zorilor cosmici constituie Graalul cosmologiei. Grație acestor noi observări asupra MACS1149-JD1, ne apropiem de epoca în care provine prima lumină stelară!", spune Richard Ellis, coautor al studiului."Și, cum suntem toți formați din praf de stele, aceasta ar echivala cu descoperirea propriilor noastre origini", adaugă acesta.