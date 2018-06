VIDEO Cercetătorii, foarte surprinși să descopere dune pe Pluto: ”Merită vizitat”

Dunele, observate pe fotografiile realizate de sonda New Horizons a Nasa în 2015, sunt situate între un ghețar de azot în formă de inimă cu o mărime comparabilă cu cea a Franței și Al Idrisi Montes, o zonă de munți de gheață.”Pluto, deși este atât de departe de Pământ și atât de rece, are o varietate de procese la care nu ne-am așteptat niciodată. Este mult mai interesant decât a visat oricare dintre noi și ne spune că aceste corpuri cerești foarte îndepărtate merită vizitate”, a declarat Jani Radebaugh, expertă în planete la Universitatea Brigham Young.Existența dunelor, care acoperă circa 2.000 de km pătrați, a venit ca o surpriză.Asta pentru că existau îndoieli că atmosfera extrem de rarefiată a lui Pluto - constituită în principal din azot, plus mici concentrații de metan și monoxid de carbon – poate genera vânturile necesare pentru astfel de forme de relief.Pluto are un diametru de circa 2.380 de kilometri (mai mic și decat Luna noastră) și are o orbită la circa 5,8 miliarde km de Soare, aproape de 40 de ori mai îndepărtată decât cea a Pământului.Planeta pitică este acoperită cu câmpii, munți, cratere și văi.Metanul, monoxidul de carbon, dioxidul de carbon și azotul, toate gazoase pe Pământ, sunt solide la temperaturile aproape de zero absolut de pe Pluto.Dunele de pe Pluto au fost create de ușoare brize care ating circa 35 km/oră, probabil suflând micile grăunțe de metan înghețat de pe crestele munților.